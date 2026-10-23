Рано хоронят: Какие проблемы Трамп создаст для Украины и Зеленского
Малек Дудаков заявил НСН, что Украина уже не воспринимает Трампа всерьез, но это плохая стратегия.
Отключением Starlink американский президент Дональд Трамп показал, что может влиять на Украину, но это лишь один пример, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Украине восстановили доступ к специализированной военной версии Starlink — Starshield. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, Трамп обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения на использование Starshield на Украине. Дудаков назвал это показательным выступлением.
«Мы понимаем, что нужно было определенный сигнал послать Киеву, показать Зеленскому, что в случае чего американцы могут создать для ВСУ и Украины проблемы на поле боя, если те продолжат себя проявлять несговорчиво. Поэтому отключили, потом снова вернули, мы не знаем, в полном варианте или урезанном. Американцы в данном случае пытаются показать силу в контакте с Зеленским, но я сомневаюсь, что им это поможет», — отметил он.
При этом, по его словам, Украина уже не воспринимает Трампа всерьез, но это плохая стратегия.
«Зеленский, судя по последним заявлениям, Трампа не воспринимает всерьез, он полагает, что Трампа он уже пересидел, что впереди выборы в Конгресс, на которых демократы, скорее всего, побеждают. После этого Трампа превращается в хромую утку, как полагают и европейцы, и украинцы. Но я думаю, что здесь они забегают вперед, слишком рано хоронят Трамп. Если Трамп будет ослабленным после выборов, у него все равно будет много возможностей создать проблемы для Украины, он этим будет пользоваться», — заключил собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп раздражен позицией Украины по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
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