Отключением Starlink американский президент Дональд Трамп показал, что может влиять на Украину, но это лишь один пример, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.

Украине восстановили доступ к специализированной военной версии Starlink — Starshield. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, Трамп обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой снять ограничения на использование Starshield на Украине. Дудаков назвал это показательным выступлением.