Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине «Леопардов»
Глава минобороны Германии Борис Писториус дал невысокую оценку состоянию танков Leopard, обещанных Украине, передает РИА Новости.
Ситуацию вокруг поставок «Леопардов» Киеву нельзя назвать успешной, признался чиновник перед заседанием глав военных ведомств стран - членов НАТО.
Писториус посетовал на техническое состояние бронемашин и их боеготовность. Еще одной проблемой глава минобороны ФРГ назвал недостаточное количество запчастей, которые Берлин может отправить Киеву.
Чиновник отметил, что подготовкой некоторого числа танков занимаются в Варшаве. Ситуация у польских коллег также не дает поводов для оптимизма, констатировал Писториус.
Правительство ФРГ в январе объявило о передаче танков Leopard 2 Украине. На первом этапе Берлин намерен предоставить ВСУ роту из 14 бронемашин.
В понедельник, 13 февраля, Германия начала обучать украинских танкистов управлению «Леопарадами», пишет НСН.
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