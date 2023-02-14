Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине «Леопардов»

Ситуацию вокруг поставок «Леопардов» Киеву нельзя назвать успешной, признался чиновник перед заседанием глав военных ведомств стран - членов НАТО.

Писториус посетовал на техническое состояние бронемашин и их боеготовность. Еще одной проблемой глава минобороны ФРГ назвал недостаточное количество запчастей, которые Берлин может отправить Киеву.

Чиновник отметил, что подготовкой некоторого числа танков занимаются в Варшаве. Ситуация у польских коллег также не дает поводов для оптимизма, констатировал Писториус.

Правительство ФРГ в январе объявило о передаче танков Leopard 2 Украине. На первом этапе Берлин намерен предоставить ВСУ роту из 14 бронемашин.

В понедельник, 13 февраля, Германия начала обучать украинских танкистов управлению «Леопарадами», пишет НСН.

