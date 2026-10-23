Чичваркина оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Как сообщает RT, он был признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Хорошевский районный суд Москвы на 15 тысяч рублей оштрафовал основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) за сотрудничество с нежелательной в РФ иностранной или международной организацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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