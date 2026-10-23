Чичваркина оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента

Как сообщает RT, он был признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы на 15 тысяч рублей оштрафовал основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) за сотрудничество с нежелательной в РФ иностранной или международной организацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

