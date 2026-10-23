Психиатр раскрыл, почему люди готовы пойти на криозаморозку

«Людей всегда на все толкает страх, это пусковой механизм. Второй момент – это момент коммерческий, я в этом усматриваю маркетинг исключительно, идея монетизации того или иного, все должно продаваться. Здесь тоже речь идет про это, хотя все якобы подпирается научными изысками. Еще есть философский момент, потому что кто-то желает жить вечно, людям всегда нужна какая-то вера. Человек хочет жить без боли, без страданий. Но у меня всегда возникает вопрос, если мы к чему-то стремимся, какова цель? Какой вопрос мы решаем, если замораживаем человека, который умер? Это как некий вариант консервации, про оживление мы ничего не знаем. Если организм изношен и ему пора умирать, но нужны очень весомые причины, чтобы возвращать его к жизни, это утопический момент», — рассказал он.

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Сегодня крионика остаётся экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

