«Заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей. И еще мы создаем фонд, туда выплачивается по 100 тысяч рублей, чтобы не проснуться бедным. Например, вы заморозились, проснулись, а у вас ничего нет. Мы надеемся, что люди проснутся, для этого все и делается. Живым заморозиться нельзя, только после смерти, сейчас смерть – это неработающий мозг, но нейронные связи остаются, мы думаем, что человека в будущем можно будет восстановить», — отметила она.

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Сегодня крионика остаётся экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

