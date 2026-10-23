Проснутся в будущем? Сколько стоит криозаморозка в России

Маямсина Валерия заявила НСН, что ученые верят, что мозг умершего человека можно будет «включить» в будущем. 

Заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей, заявил директор криокомпании «КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд) в пресс-центре НСН.

Врачи объяснили, как победить рак на генетическом уровне
«Заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей. И еще мы создаем фонд, туда выплачивается по 100 тысяч рублей, чтобы не проснуться бедным. Например, вы заморозились, проснулись, а у вас ничего нет. Мы надеемся, что люди проснутся, для этого все и делается. Живым заморозиться нельзя, только после смерти, сейчас смерть – это неработающий мозг, но нейронные связи остаются, мы думаем, что человека в будущем можно будет восстановить», — отметила она.

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Сегодня крионика остаётся экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ТехнологииВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры