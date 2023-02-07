Шойгу заявил, что российские войска продолжают перемалывать поставляемое Киеву вооружение
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают перемалывать всё вооружение и технику, которые Запад передаёт Украине, сообщает ТАСС.
В ходе селекторного совещания в военном ведомстве он отметил, что техника уничтожается не только во время боёв, но и на маршрутах доставки.
«Группировки российских войск продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — сказал министр.
Ранее Шойгу заявил, что в январе 2023 года Вооруженные силы Украины потеряли в ходе боев свыше 6500 военных, а также 341 танка и других боевых бронированных машин, сообщает НСН.
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