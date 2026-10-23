За последнее время лишь 13% компаний брали кредиты на инвестиционные истории. Об этом в пресс-центре НСН рассказала финансовый эксперт Наталья Суматова.

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«В основном последнее время компании брали кредиты на «оборотку», чтобы поддержать какие-то кассовые разрывы, — это 77% компаний. Либо на сезонные мероприятия. На инвестиционные мероприятия брали меньше — только 13%. На это повлияла текущая ситуация неопределенности и постоянных изменений, налогов, колебания курса. Компании пока не готовы вкладываться в инвестиции. Если анализировать текущий рынок, компании действительно ждут, когда будет финансирование и какие-то льготные истории», — рассказала она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что рост экономики в ближайшие три года составит около 3%, а также предсказал смягчение денежно-кредитной политики.

