Антонов: США поставками вооружений целенаправленно обостряют конфликт на Украине
Передача Украине все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Комментируя решение США о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, включающего ракеты GLSDB с дальностью до 150 км, Антонов заявил, что Вашингтон «не видит границ» в стремлении нанести стратегическое поражение Москве.
«Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей. Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы», — приводит слова посла Telegram-канал российской дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что любые попытки нанести урон России обречены на провал. По словам дипломата, чем скорее в Вашингтоне осознают это, тем быстрее закончится украинский кризис.
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