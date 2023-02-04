Антонов: США поставками вооружений целенаправленно обостряют конфликт на Украине

Комментируя решение США о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, включающего ракеты GLSDB с дальностью до 150 км, Антонов заявил, что Вашингтон «не видит границ» в стремлении нанести стратегическое поражение Москве.



«Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей. Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы», — приводит слова посла Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что любые попытки нанести урон России обречены на провал. По словам дипломата, чем скорее в Вашингтоне осознают это, тем быстрее закончится украинский кризис.

