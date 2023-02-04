Антонов: США поставками вооружений целенаправленно обостряют конфликт на Украине

Передача Украине все более мощных вооружений — целенаправленная эскалация конфликта со стороны США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Пентагон: США передадут Украине ракеты с дальностью до 150 км

Комментируя решение США о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, включающего ракеты GLSDB с дальностью до 150 км, Антонов заявил, что Вашингтон «не видит границ» в стремлении нанести стратегическое поражение Москве.

«Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей. Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы», — приводит слова посла Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что любые попытки нанести урон России обречены на провал. По словам дипломата, чем скорее в Вашингтоне осознают это, тем быстрее закончится украинский кризис.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаРоссийское ПосольствоСШААнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры