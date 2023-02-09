Медведев: Россия увеличит производство оружия в ответ на вооружение Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока украинский президент Владимир Зеленский «клянчит» оружие за границей, Россия в ответ увеличит производство различного вооружения.

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В своём Telegram-канале политик выложил видео, снятое во время посещения Омского завода транспортного машиностроения, где он осмотрел продукцию предприятия, выполняемую в рамках гособоронзаказа, в том числе модернизированные танки Т-80БВМ.

«Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», - сказал Медведев на совещании, которое прошло на заводе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские группировки войск продолжают перемалывать вооружение и технику, которые Украине поставляют страны Запада, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФВооружениеДмитрий Медведев
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