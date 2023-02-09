Медведев: Россия увеличит производство оружия в ответ на вооружение Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока украинский президент Владимир Зеленский «клянчит» оружие за границей, Россия в ответ увеличит производство различного вооружения.
В своём Telegram-канале политик выложил видео, снятое во время посещения Омского завода транспортного машиностроения, где он осмотрел продукцию предприятия, выполняемую в рамках гособоронзаказа, в том числе модернизированные танки Т-80БВМ.
«Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», - сказал Медведев на совещании, которое прошло на заводе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские группировки войск продолжают перемалывать вооружение и технику, которые Украине поставляют страны Запада, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Португалия объяснила, почему не может отправить истребители Украине
- СМИ: Лондон продолжит снабжать Киев оружием
- В МИД предрекли последствия для виновных в диверсиях на «Северных потоках»
- Авиасообщение между Россией и Мьянмой запустят через два месяца
- Путин поручил организовать поддержку пострадавших от взрыва газа в Новосибирске
- Власти Новосибирской области объявили в регионе траур 10 февраля
- Владимир Путин открыл модернизированный аэропорт «Новый Уренгой»
- Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин
- Депутат Госдумы рассказал о состоянии мобилизованных, жаловавшихся на побои в ДНР
- В МИД России назвали европейские страны политическими импотентами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru