Медведев: Россия увеличит производство оружия в ответ на вооружение Украины

В своём Telegram-канале политик выложил видео, снятое во время посещения Омского завода транспортного машиностроения, где он осмотрел продукцию предприятия, выполняемую в рамках гособоронзаказа, в том числе модернизированные танки Т-80БВМ.

«Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», - сказал Медведев на совещании, которое прошло на заводе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские группировки войск продолжают перемалывать вооружение и технику, которые Украине поставляют страны Запада, сообщает RT.

