«Зачем это надо»: Туроператоры не поверили в продажу «Библио-Глобуса»
Актив слишком дорогой и непривлекательный, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Олигархи могут выкупить туркомпанию у аэропорта, но в этом нет практической выгоды, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Международный аэропорт «Шереметьево» начал переговоры о продаже 75% «Библио-Глобуса» — одного из крупнейших туроператоров России. Средства от сделки могут быть направлены на выкуп блокпакета акций аэропорта в рамках приватизации, пишет РБК. Мкртчян не поверил в такое будущее.
«Эта история вызывает у меня некоторые сомнения, потому что об этом пишет только одно СМИ. В туротрасли об этом никто ничего не говорит. Мне абсолютно непонятно, кто мог бы купить “Библио-Глобус”. Сумма сделки будет немаленькая. Здесь сразу надо отдать несколько сотен миллионов долларов. Кто готов выложить такие суммы за туроператора, который непонятно когда принесет прибыль? Вложения вернутся не за год-два, или даже 3. В туризме нет таких фирм, которые могли бы после вычета налогов получать сотни миллионов долларов прибыли. Реального покупателя я не вижу — дядя Вася не вытащит кошелек из кармана. Теоретически у нас есть олигархи, но зачем этот бизнес условному владельцу “Норникеля”, “Северстали” или “Роснефти”? Такой актив еще потом и не продашь — 10 раз придется думать, кому его предложить», — отметил он.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров объяснил НСН, что именно приватизируют в «Шереметьево».
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