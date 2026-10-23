Олигархи могут выкупить туркомпанию у аэропорта, но в этом нет практической выгоды, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.



Международный аэропорт «Шереметьево» начал переговоры о продаже 75% «Библио-Глобуса» — одного из крупнейших туроператоров России. Средства от сделки могут быть направлены на выкуп блокпакета акций аэропорта в рамках приватизации, пишет РБК. Мкртчян не поверил в такое будущее.