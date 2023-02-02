Медведев пообещал рост поставок вооружений в 2023 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы России регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов.

Европарламент призывает направить Киеву ракеты большой дальности и боевые самолеты

Он опубликовал фотографию, сделанную в ходе посещения проектно-конструкторского бюро, специализирующегося на разработке и производстве крылатых ракет «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка», и пообещал, что в 2023 году существенно вырастут поставки всех видов вооружения, военной и специальной техники.

«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», - написал политик.

Ранее на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии Медведев заявил, что Россия должна действовать эффективнее в вопросах производства и ремонта своих танков, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/medvedev_telegram
ТЕГИ:РакетыСпецоперацияВооружениеВооруженные Силы РФДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры