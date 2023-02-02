Медведев пообещал рост поставок вооружений в 2023 году

Он опубликовал фотографию, сделанную в ходе посещения проектно-конструкторского бюро, специализирующегося на разработке и производстве крылатых ракет «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка», и пообещал, что в 2023 году существенно вырастут поставки всех видов вооружения, военной и специальной техники.

«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», - написал политик.

Ранее на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии Медведев заявил, что Россия должна действовать эффективнее в вопросах производства и ремонта своих танков, сообщает НСН.