Медведев пообещал рост поставок вооружений в 2023 году
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы России регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов.
Он опубликовал фотографию, сделанную в ходе посещения проектно-конструкторского бюро, специализирующегося на разработке и производстве крылатых ракет «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка», и пообещал, что в 2023 году существенно вырастут поставки всех видов вооружения, военной и специальной техники.
«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», - написал политик.
Ранее на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии Медведев заявил, что Россия должна действовать эффективнее в вопросах производства и ремонта своих танков, сообщает НСН.
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