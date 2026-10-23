«А как же душа?»: Иерей назвал три причины бесполезности криозаморозки

«Есть три причины, по которым это не имеет смысла. Одна практическая и две богословские. Во-первых, есть наука статистика, за первые десять лет работы компаний с рынка уходит больше половины, остается только одна треть. За 20 лет 85% исчезают с рынка, за 30 лет 5% остаются на рынке. Плюс в истории перестает существовать само государство, такое уже бывало. Нельзя предполагать, как будет в будущем. В писании говорится, что человек не знает, что случится завтра, на все воля Господа. Мы не знаем, что будет завтра. Вторая причина – человек – это не просто набор биологических факторов, у человека есть душа. Бывает, что человек здоров, но ему плохо, значит, болит душа. Как крионика предполагает возвращать душу в тело? Третья причина – человек предназначен к вечной жизни, писание говорит, что мы все воскреснем, в телах, которые бессмертны и без болезней. В этом суть христианской веры», — отметил он.

Заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей, заявила в пресс-центре НСН директор криокомпании «КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд).

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

