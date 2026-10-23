«А как же душа?»: Иерей назвал три причины бесполезности криозаморозки
Валерий Сосковец заявил НСН, что криозаморозка бесполезна даже по рациональным причинам.
С телом можно сделать что угодно, но у человека еще есть душа, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
«Есть три причины, по которым это не имеет смысла. Одна практическая и две богословские. Во-первых, есть наука статистика, за первые десять лет работы компаний с рынка уходит больше половины, остается только одна треть. За 20 лет 85% исчезают с рынка, за 30 лет 5% остаются на рынке. Плюс в истории перестает существовать само государство, такое уже бывало. Нельзя предполагать, как будет в будущем. В писании говорится, что человек не знает, что случится завтра, на все воля Господа. Мы не знаем, что будет завтра. Вторая причина – человек – это не просто набор биологических факторов, у человека есть душа. Бывает, что человек здоров, но ему плохо, значит, болит душа. Как крионика предполагает возвращать душу в тело? Третья причина – человек предназначен к вечной жизни, писание говорит, что мы все воскреснем, в телах, которые бессмертны и без болезней. В этом суть христианской веры», — отметил он.
Заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей, заявила в пресс-центре НСН директор криокомпании «КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд).
Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михайлов попал в список террористов и экстремистов
- В Госдуме оценили перспективы переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
- «А не пошли бы вы!»: Волочкова отвергла обвинения в рекламе обманщиков из «АйфонБерри»
- Психиатр раскрыл, почему люди готовы пойти на криозаморозку
- «А как же душа?»: Иерей назвал три причины бесполезности криозаморозки
- Агутин перепел на новом альбоме Высоцкого и Николаева
- «Зачем это надо»: Туроператоры не поверили в продажу «Библио-Глобуса»
- Восполнить кассовый разрыв: Как поменялось отношение бизнеса к кредитам
- Рано хоронят: Какие проблемы Трамп создаст для Украины и Зеленского
- Чичваркина оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента