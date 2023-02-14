В бундестаге предупредили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков Украине

Парламентарий напомнила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считал поставку танков Украине «красной линией».

Политика властей Германии ведет к прямому участию страны в конфликте на Украине, полагает Дагделен. Она не исключила вооруженного столкновения Берлина и Москвы в будущем.

Депутат призвала правительство ФРГ отказаться от эскалации и вернуться к дипломатическим методам. В противном случае конфликт может привести к мировой ядерной войне, подчеркнула она.

Берлин в январе сообщил о решении передать Киеву танки Leopard 2. В понедельник, 13 февраля, началось обучение украинских военнослужащих, сообщает НСН.

