В бундестаге предупредили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков Украине
Поставки Западом тяжелой бронетехники Украине могут привести к ядерной эскалации. Об этом в интервью изданию Global Times заявила депутат бундестага Севим Дагделен.
Парламентарий напомнила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считал поставку танков Украине «красной линией».
Политика властей Германии ведет к прямому участию страны в конфликте на Украине, полагает Дагделен. Она не исключила вооруженного столкновения Берлина и Москвы в будущем.
Депутат призвала правительство ФРГ отказаться от эскалации и вернуться к дипломатическим методам. В противном случае конфликт может привести к мировой ядерной войне, подчеркнула она.
Берлин в январе сообщил о решении передать Киеву танки Leopard 2. В понедельник, 13 февраля, началось обучение украинских военнослужащих, сообщает НСН.
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