РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с Зеленским призвала его пойти на «болезненные уступки» ради мира. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Уточняется, что итальянка поддерживает усилия Трампа по мирному урегулированию, а украинский президент пытался убедить ее смягчить позицию американского лидера.



Внутри ЕС также усомнились, что смогут профинансировать Украину за счет замороженных активов России. Альтернативные варианты вызывают споры и обойдутся Евросоюзу дороже, но сразу ряд европейских стран против конфискации российских средств, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.



В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта помощи для Украины. Первый — репарационный кредит, который обеспечат деньги РФ, заблокированные в ЕС. А второй — взять новый займ за счет опоры на бюджет Евросоюза. С критикой плана использования замороженных российских активов уже выступили Бельгия, в юрисдикции которой находится большинство денег, сервис, который отвечает за хранение активов, Euroclear и Европейский центральный банк. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер даже заявил, что Европе будет сложно за такое короткое время найти юридическое и финансовое обоснование для использования российских активов.



Вопрос выделения денег на нужды украинского государства в 2026-2027 годах должен быть согласован на саммите ЕС 18-19 декабря. Однако глава Евросовета Антониу Кошта допустил, что заседания и обсуждения могут продлиться и до 20 декабря, если не удастся прийти «к положительному заключению». Об этом сообщает Politico.