Выборы и инвестиции: Что Трамп предложил Украине и России
Украина должна провести демократические выборы и согласиться на условия США до Рождества, чтобы подписать мир с Россией. После этого Белый дом готов вложиться сразу в несколько совместных проектов с РФ, утверждают американские СМИ.
Президент США Дональд Трамп заявил о «жестком» разговоре с лидерами европейских стран по украинскому вопросу. По его словам, ему пришлось использовать жесткие формулировки в диалоге с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом республиканец сообщил на встрече с журналистами в Белом доме.
Он также подчеркнул, что Украина обязана провести выборы, так как их не было очень долгое время, что не является признаком демократии. Трамп добавил, что в стране распространена коррупция, а глава государства Владимир Зеленский игнорирует ситуацию на фронте. Американец указал, что теперь прогресс по мирной сделке зависит от ответа «кого-то».
РЕАКЦИЯ УКРАИНЫ
Позиция украинских переговорщиков по вопросам заключения мира стала более гибкой: они допустили отказ от территорий, если Москва тоже пойдет на уступки. Такую информацию опубликовала британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Для Украины такой шаг является неприемлемым, но он может стать реальностью, если США гарантируют безопасность страны.
В тоже время, украинские чиновники находят аргументы, почему не могут провести в стране выборы прямо сейчас. Это станет возможно только при наличии безопасных и комфортных условий, уточнил глава Минобороны страны Денис Шмыгаль на форуме по безопасности в американском Аспене. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что голосование в любом случае закончится поражением для действующей власти.
«Зеленский победит на выборах только в другой жизни. У него отрицательный рейтинг. Люди уже устали и понимают, что за него голосовали, потому что видели в нем мир. А если сейчас проголосуют за Зеленского, то надо тогда признать, что голосовать будут за бусификацию, за смерти соотечественников, за разрушенные города, за то, что Зеленский занимается мародерством», — объяснил он НСН.
Украинская сторона также передала администрации Трампа новую версию своего мирного плана. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинские и американские источники. Реакция республиканца на требования украинцев остается пока неизвестной.
РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с Зеленским призвала его пойти на «болезненные уступки» ради мира. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Уточняется, что итальянка поддерживает усилия Трампа по мирному урегулированию, а украинский президент пытался убедить ее смягчить позицию американского лидера.
Внутри ЕС также усомнились, что смогут профинансировать Украину за счет замороженных активов России. Альтернативные варианты вызывают споры и обойдутся Евросоюзу дороже, но сразу ряд европейских стран против конфискации российских средств, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта помощи для Украины. Первый — репарационный кредит, который обеспечат деньги РФ, заблокированные в ЕС. А второй — взять новый займ за счет опоры на бюджет Евросоюза. С критикой плана использования замороженных российских активов уже выступили Бельгия, в юрисдикции которой находится большинство денег, сервис, который отвечает за хранение активов, Euroclear и Европейский центральный банк. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер даже заявил, что Европе будет сложно за такое короткое время найти юридическое и финансовое обоснование для использования российских активов.
Вопрос выделения денег на нужды украинского государства в 2026-2027 годах должен быть согласован на саммите ЕС 18-19 декабря. Однако глава Евросовета Антониу Кошта допустил, что заседания и обсуждения могут продлиться и до 20 декабря, если не удастся прийти «к положительному заключению». Об этом сообщает Politico.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Администрация США рассчитывает, что мирное урегулирование приведет к быстрой интеграции России в мировую экономику. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. План Белого дома включает восстановление российских поставок энергоносителей в Евросоюз, а также развитие совместных стратегических проектов, которые включают взаимодействие в арктической нефтедобычи и разработке месторождений редкоземельных металлов.
The Washington Post также указала, что существует план дальнейшего взаимодействия с Украиной. Он предусматривает вступление страны в ЕС в 2027 году и отказ от членства в НАТО, а также сокращение численности ВСУ до 800 тысяч человек и переход Запорожской АЭС под управление США. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что это может быть фейком.
«Что касается параметров сделки, которую американцы сейчас якобы согласуют с Украиной, мы не знаем, те ли это условия, которые обсуждаются сейчас, или, может быть, они уже были скорректированы, не говоря уже о том, что эти условия будут и дальше корректироваться, исходя из того, что будет говорить и какие решения будет принимать Россия. От нас это все будет зависеть в первую очередь», — рассказал он НСН.
По данным Financial TImes, Трамп уже передал Украине очередную редакцию мирного соглашения. Дедлайн по ответу был поставлен на 25 декабря. Реакции украинских властей пока не поступало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев
- Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА
- ЦБ обдумает введение категории криптообменников и их лицензирование
- Выборы и инвестиции: Что Трамп предложил Украине и России
- Собянин заявил о 32 сбитых за ночь украинских дронах
- Недалеко от границы с Россией заметили разведывательный дрон США
- Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 млн рублей
- Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы
- В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году
- Экономист: Россияне станут беднее при переходе на шестичасовой рабочий день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru