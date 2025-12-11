В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году
Средняя социальная пенсия в России в 2026 году составит 16,6 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин анонсировал индексацию социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля.
По расчетам агентства, после повышения размер выплаты составит 16,6 тысячи рублей.
Социальные пенсии назначают нетрудоспособным гражданам по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, если россиянин не наработал необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов.
Между тем в Госдуме предложили снизить ставки налога на доходы физических лиц для пенсионеров, пишет Ura.ru.
