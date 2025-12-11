Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 млн рублей
Арбитражный суд в Москве признал недействительной сделкой выход предпринимателя Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской, из компании «Перспектива» и взыскал в конкурсную массу «королевы марафонов» свыше 15 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По данным представителя финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, глава и совладелец Перспективы Владимир Кондрух в 2023 году после возбуждения дела против блогера вывел бизнес в «зеркальную» организацию «Гуфо». Блиновский, имевший 45% в компании, вышел из нее в начале прошлого года.
Управляющий не заинтересован в возврате доли предпринимателя и просит взыскать убытки с Блиновского, Кондруха, «Перспективы», соответствующие реальной стоимости доли и аналогичной доли в «Гуфо». В состав убытков также включили 9 млн рублей займа, который Блиновский выдал компании из заработанных его женой средств.
Финуправляющий потребовал возврата действительной стоимости доли в бизнесе, вызванного переводом на зеркальную организацию неосновательного обогащения, убытков от невозвращенного займа. Суд удовлетворил требования.
Ранее финансовый управляющий потребовал взыскать 8 млн рублей с покупателей двух иномарок Блиновской, пишет Ura.ru.
