Собеседник НСН добавил, у США есть масса способов добиться отставки Зеленского.

«Способов добиться отставки Зеленского очень много. В частности, это обвинение в коррупции. ФБР может возбудить уголовное дело, поскольку там задействованы в том числе и американские деньги, а это уже юрисдикция США. Причем сделать это ФБР может вопреки тому, что кто-то будет утверждать, что у него есть какой-то иммунитет. Кроме того, думаю, России удалось убедить американцев, что реально подписывать мирный план с Зеленским невозможно, он нелегитимен. Зеленский прикрывался Конституцией Украины, заявляя, что провести выборы в условиях военного положения невозможно, но на самом деле этого в Конституции нет. Тем более, что Россия провела выборы в таких же условиях, избирательные процессы в Белгороде и в Одессе ничем не отличаются. Сейчас Трамп подталкивает Зеленского идти на выборы, но для Зеленского это смертный приговор. У Трампа есть возможность полностью заблокировать все деньги Зеленского и его команды, плотнее заняться ближайшим окружением Зеленского, чтобы те стали свидетелями обвинения против Зеленского, пытаясь получить какие-то юридические поблажки. Может быть организован небольшой Майдан — стоит только дать команду. Механизмов очень много, просто Трамп старается действовать аккуратно, чтобы его не обвинили в работе на Кремль», — подчеркнул бывший парламентарий.

В заключение Олейник предположил, что выборы на Украине даже в случае их проведения могут быть сорваны.

«Если выборы будут нечестными, победит любой из команды Зеленского. Если пройдут действительно демократические выборы, возникает вопрос, будут ли в них участвовать десятки миллионов украинцев, находящихся за рубежом. Может получиться так, что они пойдут на выборы, а с выборов уже не выйдут, ибо внутри начнется большой конфликт между военными, которые хотят захватить власть, и более агрессивными националистами. Те, кто находится за пределами Украины более пяти лет, не имеют права быть кандидатами в президенты и в депутаты, они поражены в правах, они были вынуждены уехать. Кроме того, выборы могут затянуться так, что будут аннулированы. Например, во время подсчета вдруг возникнут перебои с электричеством, потребуют все пересчитать. Выборы можно провести, когда есть суверенитет, когда есть очень крепкое правовое государство, когда есть куда пойти жаловаться. Если избирательные комиссии возглавят ТЦК, Зеленский выиграет, потому что им выгоден дальнейший конфликт с Россией. Выборов на Украине либо не будет, либо они будут бесконечными», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, однако в настоящее время это юридически невозможно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

