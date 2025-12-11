Умер один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев

Физик, один из разработчиков ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет. Об этом заявил глава города Сарова Алексей Сафонов.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ», - написал Сафонов в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что физик был автором фундаментальных работ, лауреатом высших государственных наград и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Радий Илькаев родился в 1938 году в селе Тутура Иркутской области, окончил Ленинградский государственный университет (специальность «Теоретическая физика»). Физик работал в КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ)), в 1996-2007 год занимал пост его директора.

Илькаев внес большой вклад в развитие связанных с созданием ядерного оружия физико-математических методов. Ученый выступил автором более 550 научных трудов. В частности, под руководством Илькаева была создана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6» на основе лазера петаваттного уровня «Луч».

Ранее в возрасте 103 лет умер физик, лауреат Нобелевской премии физик Ян Чжэньнин, пишет 360.ru.

