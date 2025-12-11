Недалеко от границы с Россией заметили разведывательный дрон США

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk заметили в небе над Прибалтикой вблизи границы с Россией, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Дрон с позывным Forte10 пролетел в воздушном пространстве Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Греции и был замечен над Эстонией.

По данным Flightradar24, беспилотник взлетел с аэродрома на острове Сицилия в Италии.

Ранее стало известно, что американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II провел миссию над акваторией Черного моря, пишет 360.ru.

