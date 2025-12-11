Карлсон: Россия была бы лучшим союзником США

Россия стала бы прекрасным союзником для США, считает американский журналист Такер Карлсон. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«С точки зрения интересов США, самым очевидным союзником... будет Россия», — отметил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что РФ обладает большой территорией, огромными месторождениями полезных ископаемых и отличается внушительной военной мощью.

Ранее Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью среди мировых лидеров, пишет 360.ru.

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЖурналистыРоссияСША

