Карлсон: Россия была бы лучшим союзником США
11 декабря 202509:28
Россия стала бы прекрасным союзником для США, считает американский журналист Такер Карлсон. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
«С точки зрения интересов США, самым очевидным союзником... будет Россия», — отметил Карлсон.
Журналист подчеркнул, что РФ обладает большой территорией, огромными месторождениями полезных ископаемых и отличается внушительной военной мощью.
Ранее Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью среди мировых лидеров, пишет 360.ru.
