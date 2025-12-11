Карлсон: Россия была бы лучшим союзником США

Силы ПВО за ночь сбили 287 украинских беспилотников над регионами России Свыше 200 рейсов изменили графики прилёта и вылета в аэропортах московского авиаузла Минтранс поддерживает введение QR-кодов из «Госдокументов» для посадки на разные виды транспорта Россиянам напомнили о штрафах за незаконную торговлю новогодними товарами Названа безвредная доза вина для взрослого человека