К утечкам информации об урегулировании украинского кризиса нужно относиться с сомнением, особенно если они появляются в недружественных администрации президента США Дональда Трампа изданиях. Кроме того, предлагаемые США условия во многом неприемлемы для Украины. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Параметры сделки с Россией, которые США обсуждают с Украиной и которые якобы Трамп рекомендовал изучить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, распространила газета The Washington Post. Среди них — вступление Украины в ЕС в 2027 году и отказ от членства в НАТО, сокращение численности ВСУ до 800 тысяч человек, переход Запорожской АЭС под управление США, создание демилитаризованной зоны от Донбасса до Херсона и другие пункты. Дудаков призвал не доверять таким утечкам.

«Ко всем утечкам информации, которые появляются в американской прессе, нужно относиться довольно скептически, особенно если они всплывают в недружественных администрации Трампа изданиях, вроде The Washington Post, которое активно работает вместе с демократами. Владельцем этого СМИ является миллиардер Джефф Безос, который в целом наладил отношения с Трампом, но все равно там появляется очень много антитрамповской критики. Что касается параметров сделки, которую американцы сейчас якобы согласуют с Украиной, мы не знаем, те ли это условия, которые обсуждаются сейчас, или, может быть, они уже были скорректированы, не говоря уже о том, что эти условия будут и дальше корректироваться, исходя из того, что будет говорить и какие решения будет принимать Россия. От нас это все будет зависеть в первую очередь», — сказал Дудаков.