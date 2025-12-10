В России призвали не доверять утечкам данных о переговорах США и Украины
Сомнительно, что Украина согласится на якобы предлагаемые президентом США Дональдом Трампом условия сделки с Россией, поскольку многие из них неприемлемы для Киева, сказал НСН Малек Дудаков.
К утечкам информации об урегулировании украинского кризиса нужно относиться с сомнением, особенно если они появляются в недружественных администрации президента США Дональда Трампа изданиях. Кроме того, предлагаемые США условия во многом неприемлемы для Украины. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Параметры сделки с Россией, которые США обсуждают с Украиной и которые якобы Трамп рекомендовал изучить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, распространила газета The Washington Post. Среди них — вступление Украины в ЕС в 2027 году и отказ от членства в НАТО, сокращение численности ВСУ до 800 тысяч человек, переход Запорожской АЭС под управление США, создание демилитаризованной зоны от Донбасса до Херсона и другие пункты. Дудаков призвал не доверять таким утечкам.
«Ко всем утечкам информации, которые появляются в американской прессе, нужно относиться довольно скептически, особенно если они всплывают в недружественных администрации Трампа изданиях, вроде The Washington Post, которое активно работает вместе с демократами. Владельцем этого СМИ является миллиардер Джефф Безос, который в целом наладил отношения с Трампом, но все равно там появляется очень много антитрамповской критики. Что касается параметров сделки, которую американцы сейчас якобы согласуют с Украиной, мы не знаем, те ли это условия, которые обсуждаются сейчас, или, может быть, они уже были скорректированы, не говоря уже о том, что эти условия будут и дальше корректироваться, исходя из того, что будет говорить и какие решения будет принимать Россия. От нас это все будет зависеть в первую очередь», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что многие предлагаемые со стороны США условия неприемлемы для Украины.
«Что касается Украины, для нее многие из тех условий, которые навязывают американцы, все равно остаются неприемлемыми. Это отказ от членства в НАТО, который, как мы видим, очень болезненно воспринимается в украинском обществе. Конечно, Евросоюз как формальный субститут НАТО может использоваться, но все понимают, что в ближайшей перспективе вступления Украины в ЕС не будет. Со стороны Европы понадобятся колоссальные инвестиции в Украину, чтобы довести ее до среднего восточноевропейского уровня по экономическому развитию. Это, скорее всего, будет использоваться как повод прямо сейчас сломать украинских лоббистов, а потом уже можно будет спокойно отойти от условий этой сделки. Что касается других вопросов, связанных с российскими активами, с будущим Запорожской АЭС, с обменом территориями и так далее, здесь тоже все будет наталкиваться на нежелание украинских лоббистов идти на какие-то серьезные уступки, не говоря уже о том, что многие из этих условий для них явно неприемлемы. Думаю, что сегодня основная задача для Трампа — как-то продавить украинскую сторону. Что касается переговоров с Россией, то это история на перспективу, пока время на нашей стороне, мы продвигаемся, и наша переговорная позиция в этом дипломатическом треке тоже укрепляется», — подытожил он.
Среди других условий, о которых упоминает американское издание, — гарантии безопасности Украины от США по аналогии со статьей НАТО о коллективной безопасности, продолжение обмена разведданными, «обмен территориями» с Россией либо «корейский» сценарий, а также предложение США выделить Украине $100 млрд из замороженных в Европе российских активов в качестве компенсации, причем эта сумма может быть увеличена.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США продолжат работу по урегулированию на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Желаю мошенникам успеха!»: Алексей Чадов о скандале с фильмом «За Палыча!»
- Началась травля: Директор Долиной ответил на налоговые обвинения в адрес певицы
- Карты «МИР» с истёкшим сроком действия продолжат бессрочно работать в России
- Почему введение прав на управление СИМ не повысит безопасность
- В Пушкинском музее откроется выставка работ Марка Шагала
- В Госдуме исключили введение в России шестичасового рабочего дня
- Песков: Россия и США не обсуждали заявление Зеленского о готовности к выборам
- «Спросят вдвойне!»: Политолог оценил ремонт дорог за счет жителей на Камчатке
- Почти как GTA: Сколько времени и средств уйдет на аналог Roblox
- В России призвали не доверять утечкам данных о переговорах США и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru