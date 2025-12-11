ЦБ обдумает введение категории криптообменников и их лицензирование

Банк России обдумает введение отдельной категории криптообменников и лицензирование таких структур. Об этом заявил первый зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости.

Комментируя предложения ЦБ о регулировании инвестиций в криптовалюты, Чистюхин указал, что вопрос обсуждают с Минфином, Росфинмониторингом и другими ведомствами.

Как отметил первый зампред ЦБ, в стране необходимо будет внести изменения в законы о цифровых финансовых активах и рынке ценных бумаг, а также в банковское законодательство.

«Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников», - поделился Чистюхин.

Принципиально важно сделать этот сектор регулируемым, создать правила по операциям и установить жесткие ограничения. Также Чистюхин призвал учитывать, что к регулированию криптовалют приковано внимание международных организаций, в первую очередь группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF, и следует вводить регулирование как можно быстрее.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что кабмин договорился с ЦБ о легализации рынка крипторасчетов и усилении контрольных функций со стороны регулятора, пишет Ura.ru.

