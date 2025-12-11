Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы

США задержали танкер у побережья Венесуэлы. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Большой танкер, очень большой. На самом деле он самый большой из когда-либо задержанных», - указал политик.

Как отметил Трамп, судно захватили «по очень веской причине». По словам главы Белого дома, американская сторона оставит себе перевозимую танкером нефть.

Позднее в Минюсте США уточнили, что судно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана, а также использовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может начать военную операцию против наркотрафика из Колумбии и Мексики, пишет Ura.ru.

