Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы
США задержали танкер у побережья Венесуэлы. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Большой танкер, очень большой. На самом деле он самый большой из когда-либо задержанных», - указал политик.
Как отметил Трамп, судно захватили «по очень веской причине». По словам главы Белого дома, американская сторона оставит себе перевозимую танкером нефть.
Позднее в Минюсте США уточнили, что судно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана, а также использовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может начать военную операцию против наркотрафика из Колумбии и Мексики, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 млн рублей
- Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы
- В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году
- Экономист: Россияне станут беднее при переходе на шестичасовой рабочий день
- Россияне накопили «под матрасом» 16,4 триллиона рублей
- СМИ: Квартира Долиной все еще находится под арестом
- Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам
- Госдума предложила ряд инициатив для поддержки «вовлеченного отцовства»
- В Смоленской области блокировали мобильный интернет на неопределенный срок
- Мишустин велел придумать, как заставить россиян рожать детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru