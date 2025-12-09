По его мнению, сейчас самое время провести на Украине президентские выборы.

«Я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит», - ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет сохранить свою жизнь, то он должен уйти в отставку, сообщает «Свободная пресса».





