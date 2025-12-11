Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 287 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны ликвидировали в период с 23.00 мск 10 декабря до 07.00 11 декабря.

Военные нейтрализовали 118 БПЛА над Брянской областью, по 40 - над Калужской и Московским регионом (в том числе 32 летевших на Москву дрона), 27 – над Тульской областью, 19 – над Новгородской. Кроме того, 11 беспилотников сбили в Ярославской области, десять - в Липецкой, шесть - в Смоленской, по пять - в Курской и Орловской областях. Еще четыре БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, два- над Рязанской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были уничтожены 32 дрона, пишет 360.ru.

