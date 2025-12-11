Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 287 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны ликвидировали в период с 23.00 мск 10 декабря до 07.00 11 декабря.
Военные нейтрализовали 118 БПЛА над Брянской областью, по 40 - над Калужской и Московским регионом (в том числе 32 летевших на Москву дрона), 27 – над Тульской областью, 19 – над Новгородской. Кроме того, 11 беспилотников сбили в Ярославской области, десять - в Липецкой, шесть - в Смоленской, по пять - в Курской и Орловской областях. Еще четыре БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, два- над Рязанской.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были уничтожены 32 дрона, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев
- Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА
- ЦБ обдумает введение категории криптообменников и их лицензирование
- Выборы и инвестиции: Что Трамп предложил Украине и России
- Собянин заявил о 32 сбитых за ночь украинских дронах
- Недалеко от границы с Россией заметили разведывательный дрон США
- Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 млн рублей
- Трамп заявил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы
- В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году
- Экономист: Россияне станут беднее при переходе на шестичасовой рабочий день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru