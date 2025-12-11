Собянин заявил о 32 сбитых за ночь украинских дронах

Более 30 летевших на Москву беспилотников уничтожили в ночь на 11 декабря и утром в четверг. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник сообщил о сбитых дронах в период с 23.41 до 07.16 мск. Всего над Москвой ликвидировали 32 БПЛА.

На местах падения обломков аппаратов работают экстренные службы.

Из-за атаки Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в столичных аэропортах. Авиагавани отменили, задержали и перенаправили более 130 бортов.

Накануне военные ликвидировали 37 украинских беспилотников над пятью регионами России, пишет Ura.ru.

