В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА
5 апреля 202518:43
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Саранске после ночной атаки беспилотниками, сообщил губернатор Мордовии Артем Здунов.
По его словам, в пункты временного размещения перемещают жителей близлежащих домов, а также социальные учреждения. В пунктах временного размещения работают врачи и психологи.
Ранее Здунов сообщал, что в ночь на 5 апреля беспилотник атаковал одно из предприятий на территории региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Здунов не уточнял, какое предприятие подверглось атаке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru