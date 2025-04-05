В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Саранске после ночной атаки беспилотниками, сообщил губернатор Мордовии Артем Здунов.

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По его словам, в пункты временного размещения перемещают жителей близлежащих домов, а также социальные учреждения. В пунктах временного размещения работают врачи и психологи.

Ранее Здунов сообщал, что в ночь на 5 апреля беспилотник атаковал одно из предприятий на территории региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Здунов не уточнял, какое предприятие подверглось атаке.

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ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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