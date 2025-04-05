В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки БПЛА

По его словам, в пункты временного размещения перемещают жителей близлежащих домов, а также социальные учреждения. В пунктах временного размещения работают врачи и психологи.



Ранее Здунов сообщал, что в ночь на 5 апреля беспилотник атаковал одно из предприятий на территории региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Здунов не уточнял, какое предприятие подверглось атаке.

