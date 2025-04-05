В Сети появилось видео последствий удара «Искандером» по Кривому Рогу

После удара по Кривому Рогу в России обвинили Киев в распространении недостоверной информации о случившемся. Ранее на Украине объявили, что удар был якобы целенаправленно нанесен по мирным жителям.

До этого военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что ракета якобы была укомплектована кассетной боевой частью. Он также добавил, что из-под завалов уже извлекли тела более чем 40 военнослужащих.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 5 апреля российские средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».