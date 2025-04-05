В Сети появилось видео последствий удара «Искандером» по Кривому Рогу
В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия удара «Искандером» по Кривому Рогу. Соответствующие кадры опубликовала «Российская газета».
По данным источника, удар был нанесен по ресторану «Магеллан», в котором проходило совещание украинских командиров с иностранными военнослужащими. В ролике виден столб дыма, который поднимается над жилыми многоэтажными домами.
После удара по Кривому Рогу в России обвинили Киев в распространении недостоверной информации о случившемся. Ранее на Украине объявили, что удар был якобы целенаправленно нанесен по мирным жителям.
До этого военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что ракета якобы была укомплектована кассетной боевой частью. Он также добавил, что из-под завалов уже извлекли тела более чем 40 военнослужащих.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 5 апреля российские средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru