ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины
Войска России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины, а также складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными силами и артиллерией. Целью также была живая сила и техника противника, иностранные наемники в 147 районах.
Ранее российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания с командирами соединений Вооруженных сил Украины и западными инструкторами в ресторане города Кривой Рог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru