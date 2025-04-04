Над территорией России уничтожили 107 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля уничтожили более ста беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

«За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля... перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 34 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской. Кроме того, по четыре дрона ВСУ сбили в Ростовской области и над Азовским морем, по три - в Тамбовской области и Московском регионе, два - в Брянской области, еще по одному - в Воронежской и Тульской областях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили направленный на столицу беспилотник ВСУ, пишет Ura.ru.

