Над территорией России уничтожили 107 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля уничтожили более ста беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«За период с 21.00 мск 3 апреля по 05.00 мск 4 апреля... перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 34 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской. Кроме того, по четыре дрона ВСУ сбили в Ростовской области и над Азовским морем, по три - в Тамбовской области и Московском регионе, два - в Брянской области, еще по одному - в Воронежской и Тульской областях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили направленный на столицу беспилотник ВСУ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России уничтожили 107 украинских БПЛА
- Соцфонд: В России живут более 41 млн пенсионеров
- В Турции шаурмой отравились более 600 человек
- В Госдуме предложили ввести шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников
- СМИ: Окружение Трампа советует президенту не спешить звонить Путину
- Российских водителей предупредили о штрафах за грязные номера
- Москва и Вашингтон работают над восстановлением прямого авиасообщения
- Сальдо: Военные РФ заблокировали морские порты Николаевской области
- СМИ: «Черная» трансплантология на Украине связана с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком
- Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru