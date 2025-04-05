ВСУ за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики
ВСУ за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны России сообщили, что украинская сторона с утра 4 апреля вопреки всем заявлениям и взятым на себя президентом Украины Владимиром Зеленским обязательствам кратно нарастил количество атак по энергоинфраструктуре России.
В ведомстве отметили, что повреждения получили объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской, Воронежской областях, а также ЛНР.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что почти 50 беспилотников ВСУ нейтрализовали прошедшей ночью над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru