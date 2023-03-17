«Контрнаступление грядет»: В США назвали невозможным перемирие на Украине
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что перемирие сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России. Аналитики отмечают, что США готовят Киев к весеннему наступлению.
Ситуация на Украине находится на грани революционного взрывы из-за узурпации власти президентом страны Владимиром Зеленским. С таким заявлением накануне выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Верховный совет как высший законодательный орган не функционирует, а политическая система в стране разгромлена.
«Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены», - заключил он.
Соскин также описал экономическую ситуация на Украине, которую также назвал тяжелой. Он сообщил, что Киев фактически обанкротился, лишившись 60% хозяйственного комплекса, из страны уехало 11 миллионов граждан. Подводя итоги своего анализа, он предрек Украине революционный коллапс и взрыв.
При этом Зеленский не просто присвоил себе всю власть, но и позволил Западу обмануть украинский народ. Соскин напомнил, что союзники Киева не спешат ему помогать, несмотря на тяжелую обстановку на линии фронта и большие потери.
В Белом доме же рассуждают о «перемирии», исключая такой вариант на данном этапе, но с помощью действительно не спешат. Так, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что перемирие на Украине сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России. Он сразу же дал понять, что такой сценарий неприемлем, по его словам, это нарушит устав ООН.
Также он считает, что Москва будет использовать перемирие для укрепления своих позиций, а после этого снова пойдет в наступление.
Со своей стороны, в ООН накануне высказались о военных преступлениях на Украине. Организация Объединенных Наций не располагает данными о действиях российской армии на Украине, заявил глава поддерживаемой ООН международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мёсе.
При этом ООН назвала военным преступлением расстрел ВСУ российских военнопленных. К такому выводу пришла комиссия, рассмотрев случаи «неизбирательного нападения» и два инцидента, когда по российским военнопленным стреляли и подвергали их пыткам. В то же время в комиссии признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений.
На фоне дискуссий о гипотетическом мире и преступлениях продолжаются тяжелейшие бои сразу на нескольких направлениях СВО. Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил в своем Telegram-канале о том, что бои продолжаются в районе севернее Авдеевки. Его источники также не подтверждают взятие Красногоровки, подтверждается освобождение Каменки.
По его данным, в районе Артемовска (Бахмута) продолжаются тяжёлые уличные бои в самом городе с очень медленным продвижением вперёд российских подразделений.
«Каких-либо кардинальных изменений в общей ситуации не произошло: «Вагнер» и ВС РФ пытаются хоть что- то «дожать» до апреля», - пишет он.
Артемовск вот уже несколько месяцев является основным центром боевых действий. На Украине сначала допускали уход из города, но на днях Зеленский наоборот призвал усилить оборону по данному направлению. Журналисты американского телеканала NBC назвали такое решение американского лидера большой ошибкой. По их словам, это обернется тяжелыми последствиями для киевского режима, а Зеленский просто «приказал удвоить ставки».
Аналитики называют такое решение политическим, а не военным.
При этом экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН объяснял, что для Владимира Зеленского удержание Артемовска, конечно, будет политической победой, но бои в городе также позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении.
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - говорил он.
Также продолжительный штурм Артемовска российскими силами Стрелков назвал бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.
«Сейчас наши генералы и вагнеровцы штурмуют район, который не имеет никого стратегического значения. Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр», - объяснил он.
Собеседник НСН также заявил, что у Киева достаточно резервов сил и техники, а новые подразделения при поддержке запада будут готовы уже через полтора месяца.
Военные эксперты отмечают, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению с подачи Вашингтона. Накануне лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что у США есть такой план.
«Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО», - приводят его слова РИА Новости.
Он назвал такой сценарий крайне опасным.
На фоне рассуждений о возможном наступлении Киева старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН отмечал, что Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, поэтому необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- В США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов
- «Вконец оборзели»: Медведев о ситуации с беспилотником США
- В Госдуме предложили открывать накопительные счета детям при рождении
- Марочко: ВСУ чаще используют западное оружие на Купянском направлении
- Российские силовики предотвратили теракт против мирных жителей в Запорожье
- Военный аналитик: ВСУ потеряли вооружений на $150-200 млрд
- Японский профессор заявил, что гениальность россиян позволила снизить влияние санкций
- Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище
- Французский политик рассказал о плане США по весеннему контрнаступлению на Украине
- СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru