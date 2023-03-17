При этом Зеленский не просто присвоил себе всю власть, но и позволил Западу обмануть украинский народ. Соскин напомнил, что союзники Киева не спешат ему помогать, несмотря на тяжелую обстановку на линии фронта и большие потери.

В Белом доме же рассуждают о «перемирии», исключая такой вариант на данном этапе, но с помощью действительно не спешат. Так, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что перемирие на Украине сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России. Он сразу же дал понять, что такой сценарий неприемлем, по его словам, это нарушит устав ООН.

Также он считает, что Москва будет использовать перемирие для укрепления своих позиций, а после этого снова пойдет в наступление.

Со своей стороны, в ООН накануне высказались о военных преступлениях на Украине. Организация Объединенных Наций не располагает данными о действиях российской армии на Украине, заявил глава поддерживаемой ООН международной комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Мёсе.

При этом ООН назвала военным преступлением расстрел ВСУ российских военнопленных. К такому выводу пришла комиссия, рассмотрев случаи «неизбирательного нападения» и два инцидента, когда по российским военнопленным стреляли и подвергали их пыткам. В то же время в комиссии признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений.

На фоне дискуссий о гипотетическом мире и преступлениях продолжаются тяжелейшие бои сразу на нескольких направлениях СВО. Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил в своем Telegram-канале о том, что бои продолжаются в районе севернее Авдеевки. Его источники также не подтверждают взятие Красногоровки, подтверждается освобождение Каменки.