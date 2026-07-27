Росгвардия может отказать в выдаче лицензии на оружие из-за лишения прав за вождение в нетрезвом виде, но никак не за простое нарушение ПДД. Об этом НСН рассказал глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Росгвардия имеет право не выдать лицензию на приобретение оружия, если ее соискатель неоднократно нарушал ПДД, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого кассационного суда, который вынес решение по соответствующей жалобе. Так, управление Росгвардии по Пензенской области отказало жителю региона в выдаче соответствующей лицензии на основании вынесенного в отношении него заключения ОМВД России по Городищенскому району. Мужчина занимался перевозкой и хранением наркотических средств, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Пашкин заявил, что последний пункт приписали «до кучи».

«Про ПДД — это просто приписка. Не из-за этого ему отказали. А вот из-за того, что он был судим по статье, за это Росгвардия имеет полное право отказать. Но не за нарушение ПДД. Если, конечно, правила не были нарушены в пьяном виде. Если человек был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, то тоже имеют право отказать в выдаче оружия. А если скорость превысил на 10 км, то тогда это каждого можно лишать», — отметил он.