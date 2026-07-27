Ошибки прошлого: За что россиянам могут отказать в лицензии на оружие
Михаил Пашкин заявил НСН, что за простое нарушение ПДД никто отказывать в выдаче лицензии не станет, будут смотреть на более серьезные «провинности».
Росгвардия может отказать в выдаче лицензии на оружие из-за лишения прав за вождение в нетрезвом виде, но никак не за простое нарушение ПДД. Об этом НСН рассказал глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Росгвардия имеет право не выдать лицензию на приобретение оружия, если ее соискатель неоднократно нарушал ПДД, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого кассационного суда, который вынес решение по соответствующей жалобе. Так, управление Росгвардии по Пензенской области отказало жителю региона в выдаче соответствующей лицензии на основании вынесенного в отношении него заключения ОМВД России по Городищенскому району. Мужчина занимался перевозкой и хранением наркотических средств, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Пашкин заявил, что последний пункт приписали «до кучи».
«Про ПДД — это просто приписка. Не из-за этого ему отказали. А вот из-за того, что он был судим по статье, за это Росгвардия имеет полное право отказать. Но не за нарушение ПДД. Если, конечно, правила не были нарушены в пьяном виде. Если человек был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, то тоже имеют право отказать в выдаче оружия. А если скорость превысил на 10 км, то тогда это каждого можно лишать», — отметил он.
Также Пашкин раскрыл, можно ли оспорить решение об отзыве лицензии на оружие.
«Если у человека погашена судимость, то выдавать ему разрешение на ношение оружия или нет — решает конкретный лицензионный орган. Если человек не согласен, он подаёт в суд. Тот рассматривает все обстоятельства, связанные с этим отказом, изучает личность человека и даже может навести справки по месту жительства. И тогда суд решает, права Росгвардия или нет. Но раз суд так решил, значит, он посчитал, что этот человек может воспользоваться оружием не так, как положено в соответствии с законом», — уточнил он.
Ранее Пашкин заявил НСН, что чтобы решить проблему нехватки сотрудников МВД, нужно позволить действующим полицейским носить оружие даже вне работы, чтобы стражи порядка могли предотвращать возможные преступления.
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