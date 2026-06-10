НОЧНОЙ ОБМЕН: США – 20, ИРАН – 21

На фоне разговоров о грядущем перемирии США и Ирана 8 июня у берегов Омана разбился американский ударный вертолет AH-64 Apache, при этом оба члена экипажа были спасены. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил в произошедшем Иран и пообещал ответ.

«Меня только что проинформировала наша великолепная армия, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, когда он осуществлял патрулирование над Ормузским проливом (…) США должны обязательно ответить на эту атаку», - написал он в соцсетях.

Вместе с тем Трамп добавил, что это «не такое уж серьезное дело», заинтриговав журналистов фирменной фразой о том, что «все было совсем не так как вы думаете».

В ночь на 10 июня Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении «в целях самообороны» ударов высокоточными боеприпасами по ряду иранских объектов в ответ на сбитый вертолет. В частности, бил атакованы иранские ПВО, наземные пункты управления и радарные посты близ Ормузского пролива.

По данным журналиста издания Axios Барака Равида, всего было три волны ударов. Взрывы гремели в городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сири. Сообщается о разрушении двух водохранилищ и повреждении телекоммуникационной мачты. По данным агентства Reuters, США нанесли удары почти по 20 целям в Иране.

Ответ Тегерана не заставил себя ждать. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в ответ на удары США атаковал беспилотниками силы американского 5-го флота в Бахрейне, а также ударил по военным базам США в Кувейте и Иордании. Всего была атакована 21 цель. Агентство Mehr рассказало, что случилось с базой Аль-Азрак в Иордании после ударов баллистическими ракетами.

«КСИР нанес удар по авиабазе США в Аль-Азраке, Уничтожены четыре важные цели, в том числе ангары с военными самолетами F-35, а также центр управления и контроля армии США», - утверждают журналисты.

Со своей стороны, Reuters сообщает со ссылкой на некого американского чиновника, что «почти все ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном, были перехвачены».