Незадолго до этого агентство Mehr сообщало о работе систем противовоздушной обороны на юге Ирана. По данным агентства, боевые действия развернулись в районе Персидского залива. Звуки взрывов были слышны на островах Кешм и Хенгам, а также в Бендер‑Аббасе, Минабе, Сирике и других районах страны.

Центральное командование позже подтвердило завершение серии ударов и уточнило, что целями стали иранские системы связи, комплексы противовоздушной обороны и разведывательные объекты. Военные заявили, что эти объекты угрожали безопасности США и иностранных торговых судов в международных водах. По итогам операции CENTCOM опубликовало кадры ракетных запусков.



Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что иранские чиновники обратились к нему с просьбой прекратить бомбардировки. Он также отметил, что взрывы в Иране должны скоро прекратиться. В случае отказа Тегерана от переговоров Трамп выразил готовность нанести мощные удары в ночь с четверга на пятницу.

«Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками. Президент Трамп сказал: "Мы разбомбим их ко всем чертям"», — рассказал журналист телеканала Fox News Трей Ингст в прямом эфире.



Однако агентство Tasnim опровергло информацию о каких‑либо прямых переговорах между Трампом и иранскими представителями. В публикации в соцсетях агентство назвало заявление американского лидера ложью.

Трамп заявил, что американская армия в ходе последней волны атак по Ирану выпустила 49 ракет «Томагавк», передает 360.ru.