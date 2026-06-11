Ядерные мысли Трампа: США и Иран вновь обменялись ракетными ударами
Американские военные выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk по территории Исламской Республики, а иранская сторона нанесла удары по 18 американским объектам.
В ночь на 11 июня Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) объявило о нанесении дополнительных ударов по ряду целей в Иране, назвав их мерой самообороны в ответ на действия Исламской Республики.
Незадолго до этого агентство Mehr сообщало о работе систем противовоздушной обороны на юге Ирана. По данным агентства, боевые действия развернулись в районе Персидского залива. Звуки взрывов были слышны на островах Кешм и Хенгам, а также в Бендер‑Аббасе, Минабе, Сирике и других районах страны.
Центральное командование позже подтвердило завершение серии ударов и уточнило, что целями стали иранские системы связи, комплексы противовоздушной обороны и разведывательные объекты. Военные заявили, что эти объекты угрожали безопасности США и иностранных торговых судов в международных водах. По итогам операции CENTCOM опубликовало кадры ракетных запусков.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что иранские чиновники обратились к нему с просьбой прекратить бомбардировки. Он также отметил, что взрывы в Иране должны скоро прекратиться. В случае отказа Тегерана от переговоров Трамп выразил готовность нанести мощные удары в ночь с четверга на пятницу.
«Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками. Президент Трамп сказал: "Мы разбомбим их ко всем чертям"», — рассказал журналист телеканала Fox News Трей Ингст в прямом эфире.
Однако агентство Tasnim опровергло информацию о каких‑либо прямых переговорах между Трампом и иранскими представителями. В публикации в соцсетях агентство назвало заявление американского лидера ложью.
Трамп заявил, что американская армия в ходе последней волны атак по Ирану выпустила 49 ракет «Томагавк», передает 360.ru.
Не меньшее беспокойство вызывает то, что, по словам лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, Трамп обсуждал со своими помощниками возможность применения ядерного арсенала в Иране. Херш сообщил, что так администрация Белого дома планировала уничтожение подземных объектов по производству ракет Тегерана. Трамп интересовался осуществимостью таких действий. Беседа состоялась несколько дней назад. Среди вариантов — уничтожения подземных ракетных заводов в Иране.
Участники закрытой встречи были шокированы разговором о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. По данным журналиста, президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране. Трамп также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Окружению удалось отговорить американского лидера от дальнейших рассуждений о ядерном оружии.
По данным портала Axios, Трамп заявил членам своей администрации, что Иран в ходе переговоров играет с США «как с сосунками».
«Американские чиновники ожидают ответных действий со стороны Ирана, которые, возможно, будут направлены против американских баз, как это произошло во вторник вечером. Однако президент Трамп обвинил Тегеран в том, что тот в ходе переговоров "играет с нами как с сосунками", и решил, что чем-то нужно поступиться», — говорится в материале.
ЭСКАЛАЦИЯ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ
На фоне возобновления ударов телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил обстреливать любые суда, пытающиеся пройти через него. Позднее стало известно, что республика нанесла удары по двум судам, которые самовольно попытались пересечь пролив, и объявила, что любое приближение к водному коридору будет расцениваться как сотрудничество с врагом.
Тем не менее CENTCOM опровергло полную блокировку пролива. Военные подтвердили, что коммерческие суда продолжают свободно проходить через Ормузский пролив, отмечает RT.
«Коммерческие суда продолжают проходить в Ормузском проливе и из него сегодня вечером», — подчеркнули в командовании.
ОТВЕТ ИРАНА
Агентство Mehr сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал первую фазу наступательной операции в ответ на удары США, используя как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Телеканал SNN передал, что иранские беспилотники атаковали силы Пятого флота США в Бахрейне, поразив коммуникационные антенны и радиолокационные установки системы Patriot.
Позднее КСИР официально заявил о нанесении ударов по 18 целям на военных базах США в регионе. В заявлении подчёркивалось, что эти действия стали ответом на атаки американских военных против подразделений корпуса, береговых постов, объектов полиции и района аэропорта Бендер‑Аббаса.
Кроме того, КСИР сообщил о нанесении ракетного удара по авиабазе США Аль‑Азрак в Иордании, где дислоцируются американские истребители F‑15, F‑16 и F‑35. По данным телеканала Press TV, рано утром по базе было выпущено 12 баллистических ракет. Под удар попали не только стоянки истребителей, но и ключевые военные объекты, включая центр управления. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения самолётов и инфраструктуры базы. КСИР предупредил, что операция будет продолжаться, пока сохраняются враждебные действия со стороны США.
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