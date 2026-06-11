Ядерные мысли Трампа: США и Иран вновь обменялись ракетными ударами

Американские военные выпустили 49 крылатых ракет Tomahawk по территории Исламской Республики, а иранская сторона нанесла удары по 18 американским объектам. 

В ночь на 11 июня Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) объявило о нанесении дополнительных ударов по ряду целей в Иране, назвав их мерой самообороны в ответ на действия Исламской Республики.

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Незадолго до этого агентство Mehr сообщало о работе систем противовоздушной обороны на юге Ирана. По данным агентства, боевые действия развернулись в районе Персидского залива. Звуки взрывов были слышны на островах Кешм и Хенгам, а также в Бендер‑Аббасе, Минабе, Сирике и других районах страны.

Центральное командование позже подтвердило завершение серии ударов и уточнило, что целями стали иранские системы связи, комплексы противовоздушной обороны и разведывательные объекты. Военные заявили, что эти объекты угрожали безопасности США и иностранных торговых судов в международных водах. По итогам операции CENTCOM опубликовало кадры ракетных запусков.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что иранские чиновники обратились к нему с просьбой прекратить бомбардировки. Он также отметил, что взрывы в Иране должны скоро прекратиться. В случае отказа Тегерана от переговоров Трамп выразил готовность нанести мощные удары в ночь с четверга на пятницу.

«Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками. Президент Трамп сказал: "Мы разбомбим их ко всем чертям"», — рассказал журналист телеканала Fox News Трей Ингст в прямом эфире.

Однако агентство Tasnim опровергло информацию о каких‑либо прямых переговорах между Трампом и иранскими представителями. В публикации в соцсетях агентство назвало заявление американского лидера ложью.

Трамп заявил, что американская армия в ходе последней волны атак по Ирану выпустила 49 ракет «Томагавк», передает 360.ru.

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Не меньшее беспокойство вызывает то, что, по словам лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, Трамп обсуждал со своими помощниками возможность применения ядерного арсенала в Иране. Херш сообщил, что так администрация Белого дома планировала уничтожение подземных объектов по производству ракет Тегерана. Трамп интересовался осуществимостью таких действий. Беседа состоялась несколько дней назад. Среди вариантов — уничтожения подземных ракетных заводов в Иране.

Участники закрытой встречи были шокированы разговором о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. По данным журналиста, президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране. Трамп также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Окружению удалось отговорить американского лидера от дальнейших рассуждений о ядерном оружии.

По данным портала Axios, Трамп заявил членам своей администрации, что Иран в ходе переговоров играет с США «как с сосунками».

«Американские чиновники ожидают ответных действий со стороны Ирана, которые, возможно, будут направлены против американских баз, как это произошло во вторник вечером. Однако президент Трамп обвинил Тегеран в том, что тот в ходе переговоров "играет с нами как с сосунками", и решил, что чем-то нужно поступиться», — говорится в материале.
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ЭСКАЛАЦИЯ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ

На фоне возобновления ударов телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил обстреливать любые суда, пытающиеся пройти через него. Позднее стало известно, что республика нанесла удары по двум судам, которые самовольно попытались пересечь пролив, и объявила, что любое приближение к водному коридору будет расцениваться как сотрудничество с врагом.

Тем не менее CENTCOM опровергло полную блокировку пролива. Военные подтвердили, что коммерческие суда продолжают свободно проходить через Ормузский пролив, отмечает RT.

«Коммерческие суда продолжают проходить в Ормузском проливе и из него сегодня вечером», — подчеркнули в командовании.

ОТВЕТ ИРАНА

Агентство Mehr сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал первую фазу наступательной операции в ответ на удары США, используя как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Телеканал SNN передал, что иранские беспилотники атаковали силы Пятого флота США в Бахрейне, поразив коммуникационные антенны и радиолокационные установки системы Patriot.

Позднее КСИР официально заявил о нанесении ударов по 18 целям на военных базах США в регионе. В заявлении подчёркивалось, что эти действия стали ответом на атаки американских военных против подразделений корпуса, береговых постов, объектов полиции и района аэропорта Бендер‑Аббаса.

Кроме того, КСИР сообщил о нанесении ракетного удара по авиабазе США Аль‑Азрак в Иордании, где дислоцируются американские истребители F‑15, F‑16 и F‑35. По данным телеканала Press TV, рано утром по базе было выпущено 12 баллистических ракет. Под удар попали не только стоянки истребителей, но и ключевые военные объекты, включая центр управления. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения самолётов и инфраструктуры базы. КСИР предупредил, что операция будет продолжаться, пока сохраняются враждебные действия со стороны США.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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