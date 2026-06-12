В МИД Ирана подтвердили согласование меморандума с США по основным пунктам

Текст меморандума о взаимопонимании между Ираном и США согласован по основным пунктам. Об этом заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает телеканал Press TV.

По словам дипломата, «основные формулировки» документа утверждены, пишет RT.

«Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», — указал Багаи.

По данным издания Axios, Тегеран одобрил соглашение на высоком уровне, документ ожидает утверждения верховным лидером республики Моджтабой Хаменеи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по завершению войны с Ираном. По его словам, будущий меморандум о взаимопонимании между сторонами станет «очень детальным».

