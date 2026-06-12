В МИД Ирана подтвердили согласование меморандума с США по основным пунктам
Текст меморандума о взаимопонимании между Ираном и США согласован по основным пунктам. Об этом заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает телеканал Press TV.
По словам дипломата, «основные формулировки» документа утверждены, пишет RT.
«Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», — указал Багаи.
По данным издания Axios, Тегеран одобрил соглашение на высоком уровне, документ ожидает утверждения верховным лидером республики Моджтабой Хаменеи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по завершению войны с Ираном. По его словам, будущий меморандум о взаимопонимании между сторонами станет «очень детальным».
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