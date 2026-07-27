Штурмовики ВС РФ сообщили о массовом бегстве ВСУ из Белицкого

Российские военные застали врасплох украинских боевиков и вызвали их массовое бегство при зачистке города Белицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Командир взвода штурмовой роты 110-й бригады Александр Гавришов отметил, что противник действовал растерянно и в панике бросал позиции при завязывании боев. По его словам, сопротивление оказывалось крайне редко, а среди удерживающих оборону в основном встречались лица, подвергшиеся принудительной мобилизации.

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Старший разведчик 5-й гвардейской бригады Александр Дедовский добавил, что противник действует словно в информационном вакууме. Он привел пример, когда украинские военные призывали российских солдат сдаться, не подозревая, что штурмовики уже скрытно заняли позиции в соседних зданиях.

Разведчик также рассказал, как четверо российских военнослужащих более суток блокировали группу из семи противников. После применения FPV-дрона и выкуривания врага из подвала завязался затяжной бой в узком коридоре, который завершился уничтожением боевиков ВСУ противотанковыми минами.

На встрече с депутатами Госдумы 27 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно и настойчиво, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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