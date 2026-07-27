Российские военные застали врасплох украинских боевиков и вызвали их массовое бегство при зачистке города Белицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на военнослужащих штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Командир взвода штурмовой роты 110-й бригады Александр Гавришов отметил, что противник действовал растерянно и в панике бросал позиции при завязывании боев. По его словам, сопротивление оказывалось крайне редко, а среди удерживающих оборону в основном встречались лица, подвергшиеся принудительной мобилизации.