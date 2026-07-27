Алиханов: Россия использует лазерные комплексы для уничтожения БПЛА
Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сайту kp.ru сообщил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов, оценив эффективность применения таких систем на практике.
Министр отметил, что на одном из охраняемых объектов подобная установка за месяц уничтожила почти 60 дронов. Это позволило сэкономить сотни миллионов рублей, которые иначе были бы потрачены на зенитные ракеты, поскольку затраты лазерной системы сводятся исключительно к оплате электроэнергии.
По словам главы Минпромторга, полностью отказываться от традиционных средств противовоздушной обороны пока рано, однако развитие лазерного оружия крайне важно. Первостепенной задачей он назвал обеспечение радиолокационной осведомленности через интеграцию аудио, видео и других сенсоров в единую систему управления для оперативной координации.
Кроме того, десятки команд в стране активно работают над созданием дронов-перехватчиков. Государство оказывает финансовую и административную поддержку разработчикам, обладающим передовыми компетенциями в области машинного зрения и систем распознавания целей, подчеркнул Алиханов.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что в России разрабатывают лазерный комплекс «Перун» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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