Алиханов: Россия использует лазерные комплексы для уничтожения БПЛА

Россия разработала целую линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сайту kp.ru сообщил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов, оценив эффективность применения таких систем на практике.

Министр отметил, что на одном из охраняемых объектов подобная установка за месяц уничтожила почти 60 дронов. Это позволило сэкономить сотни миллионов рублей, которые иначе были бы потрачены на зенитные ракеты, поскольку затраты лазерной системы сводятся исключительно к оплате электроэнергии.