Пашинян попросил Путина помочь с экспортом армянских товаров в Россию

Также стороны обсудили возможность проведения референдума о вступлении республики в Европейский союз. Пашинян отметил, что всенародное голосование по данному вопросу станет практически возможным лишь после направления Ереваном официальной заявки на членство в объединение, когда эта тема приобретет предметный характер.

При этом премьер заверил в готовности армянских властей решать все накопившиеся вопросы через открытый и партнерский диалог. В пресс-службе армянского премьера подчеркнули дружественный настрой Еревана на продолжение конструктивного взаимодействия с Москвой.

Обеспокоенность Пашиняна понятна – Армения может потерять до $16 млн в год из-за запрета на ввоз в РФ только одной молочной продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

