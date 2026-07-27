Пашинян попросил Путина помочь с экспортом армянских товаров в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в урегулировании проблем с ограничениями на экспорт армянских товаров в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабинета министров.
В ходе телефонной беседы, проведенной по инициативе армянской стороны, Пашинян подчеркнул, что действующие барьеры для поставок продукции армянского происхождения на российский рынок противоречат двусторонней договорно-правовой базе и нормам Евразийского экономического союза. Он призвал принять необходимые меры для устранения возникших препятствий в торговле.
Также стороны обсудили возможность проведения референдума о вступлении республики в Европейский союз. Пашинян отметил, что всенародное голосование по данному вопросу станет практически возможным лишь после направления Ереваном официальной заявки на членство в объединение, когда эта тема приобретет предметный характер.
При этом премьер заверил в готовности армянских властей решать все накопившиеся вопросы через открытый и партнерский диалог. В пресс-службе армянского премьера подчеркнули дружественный настрой Еревана на продолжение конструктивного взаимодействия с Москвой.
Обеспокоенность Пашиняна понятна – Армения может потерять до $16 млн в год из-за запрета на ввоз в РФ только одной молочной продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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