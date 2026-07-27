Песков рассказал о разработке новых форматов освещения работы Путина
Кремль разрабатывает новые форматы освещения работы и жизни президента России Владимира Путина. Об этом на форуме «Территория смыслов» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает агентство РИА Новости.
Песков отметил, что целое поколение выросло при нынешнем лидере и видит развитие страны на протяжении всего своего взросления. Однако сейчас возникла необходимость придумать такие способы подачи информации, которые лучше всего демонстрируют ежедневную работу главы государства на благо страны.
Песков пояснил, что разным возрастным категориям граждан информацию нужно доносить по-разному. По его словам, невозможно охватить все аудитории одним и тем же стилем, поэтому в Кремле активно работают над диверсификацией интервью и других материалов о деятельности президента.
Представитель Кремля также подчеркнул, что для самого Владимира Путина вопросы освещения его деятельности являются вторичными. По словам Пескова, первостепенное значение имеет то, что лидер страны работает круглосуточно и без выходных, а медиаповесткой занимаются профильные сотрудники администрации.
В ходе форума Песков также заявил о продолжающихся контактах с руководством Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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