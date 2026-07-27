Песков рассказал о разработке новых форматов освещения работы Путина

Песков пояснил, что разным возрастным категориям граждан информацию нужно доносить по-разному. По его словам, невозможно охватить все аудитории одним и тем же стилем, поэтому в Кремле активно работают над диверсификацией интервью и других материалов о деятельности президента.

Представитель Кремля также подчеркнул, что для самого Владимира Путина вопросы освещения его деятельности являются вторичными. По словам Пескова, первостепенное значение имеет то, что лидер страны работает круглосуточно и без выходных, а медиаповесткой занимаются профильные сотрудники администрации.

В ходе форума Песков также заявил о продолжающихся контактах с руководством Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

