Трамп не помог? Иран и Израиль возобновили ракетные удары
Несмотря на попытки Вашингтона сдержать конфликт, Иран и Израиль обменялись ударами. Это крупнейшее обострение с момента апрельского перемирия.
С утра 8 июня международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни приостановил приём и отправку рейсов из‑за ударов Ирана по Израилю, сообщает IRIB. Организация гражданской авиации призвала пассажиров не приезжать в аэропорт и отслеживать официальные сообщения. Воздушное пространство Ирака закрыто до 10 июня. Над Дамаском слышны звуки взрывов, в Иордании сработали сирены. CNN со ссылкой на израильский источник сообщает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренные консультации по безопасности.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, зафиксировала два ракетных удара, нанесённых Ираном. Воздушная тревога была объявлена в ряде районов на севере страны, в том числе в окрестностях Хайфы.
Согласно данным ЦАХАЛ, сразу после первого запуска израильские системы ПВО приступили к перехвату целей. Примерно через 15 минут был зафиксирован второй залп — он также был нацелен на северные регионы Израиля. Военные подтвердили, что все ракеты удалось перехватить, их обломки упали в районах Нагарии и Тверии. Жителям отдельных населённых пунктов рекомендовано оставаться в укрытиях до получения новых указаний.
Гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на израильских чиновников, сообщает, что Израиль планирует дать ответ на ракетный обстрел.
В ответ иранская сторона предупредила: в случае дальнейших действий со стороны Израиля последуют ещё более мощные удары. Штаб вооружённых сил «Хатам аль‑Анбия» потребовал прекратить атаки на юг Ливана и южные пригороды Бейрута.
Напомним, 4 июня Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня. Позже издание Ynet со ссылкой на израильского чиновника уточнило: Израиль прекратит наступательные операции в Ливане, но сохранит право наносить удары в целях обороны.
Ситуация обострилась 7 июня. Утром того же дня «Хезболла» запустила ракеты по северу Израиля. По данным израильских военных, все ракеты были перехвачены. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в районе Дахия — жилом пригороде на южной окраине Бейрута. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства в своём Telegram‑канале.
По данным ливанского национального агентства (NNA), в результате удара погибли два человека, 11 получили ранения. Удары были нанесены по жилым домам в кварталах Мрейджи и Таухита‑эль‑Гадир. Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот удар стал ответом на действия «Хезболлы».
Перед атакой на Дахию Израиль уведомил администрацию президента США Дональда Трампа, объяснив, что продолжающиеся атаки «Хезболлы» на север Израиля нарушают режим прекращения огня и дают Израилю право наносить ответные удары. Израильские власти также дали понять, что будут атаковать Бейрут каждый раз, когда «Хезболла» будет обстреливать северные районы страны.
Реакция со стороны Ирана последовала быстро. Иранский депутат Ибрагим Резаи предупредил в соцсети X, что Тегеран жёстко ответит на атаку на Дахию в Ливане.
«Посмотрите сегодня ночью на небо над оккупированными землями», — написал Резаи.
Вечером 7 июня в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ирана, сообщила пресс‑служба ЦАХАЛ. В ответ ВВС Израиля приступили к перехвату ракет и нанесению ударов по целям, где это было необходимо.
На фоне эскалации армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. Об этом сообщили в пресс‑службе израильской армии. Атака была совершена Военно‑воздушными силами Израиля. По информации портала Axios, эти авиаудары были «относительно ограниченными» по масштабу.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует связаться с премьер‑министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома намерен призвать израильского премьера воздержаться от дальнейших ответных действий и обсудить дальнейшие шаги на фоне обострения ситуации.
«Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не мстить. Каждый из них получил свое удовольствие. Израиль нанес свой удар, а Иран — свой удар. Нам не нужен еще один», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, удары Ирана по Израилю не скажутся на соглашении между Тегераном и Вашингтоном, отмечает RT.
Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров ранее говорил НСН, что шансы на прекращение эскалации на Ближнем Востоке невысоки, поскольку США не заинтересованы в перемирии на условиях Ирана.
«Возможно, Иран заподозрил, что под прикрытием переговорного процесса США держит их в режиме ожидания. Американцы дают зеленый свет, чтобы Израиль мог реализовать операцию на территории Ливана, включая Бейрут. Если Иран все-таки прекратит переговорный процесс и начнет оказывать содействие «Хезболле», у американцев появится повод сказать: «Иран выходит из переговорного процесса, потому нам ничего не стоит дальше его бомбить». Это приведет к новому витку эскалации. Существует опасность, что операция в Южном Ливане будет дипломатической игрой. Но также возможно, что американцы хотят на каком-то этапе обессилить «Хезболлу», пока идет переговорный процесс, а Иран в режиме ожидания и не может активно помочь. Иран провоцируют на уход от переговоров. Также подталкивают к уходу от жесткого блокирования Ормузского пролива, чтобы помочь своим партнерам в противостоянии с Израилем», — сказал он.
Обострение на Ближнем Востоке касается не только стран-участниц конфликта. Глава конгломерата ABB Мортен Вирод, в свою очередь, заявил в беседе с Financial Times, что Европа столкнется с массовой безработицей, если не проведет дерегуляцию экономики на фоне энергетического шока от конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, рост цен на газ существенно ослабляет конкурентоспособность Евросоюза по сравнению с США. Европейские законодатели также демонстрируют недостаток чуткости к необходимости реформ, отмечает 360.ru.
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