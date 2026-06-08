Напомним, 4 июня Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о соблюдении режима прекращения огня. Позже издание Ynet со ссылкой на израильского чиновника уточнило: Израиль прекратит наступательные операции в Ливане, но сохранит право наносить удары в целях обороны.



Ситуация обострилась 7 июня. Утром того же дня «Хезболла» запустила ракеты по северу Израиля. По данным израильских военных, все ракеты были перехвачены. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в районе Дахия — жилом пригороде на южной окраине Бейрута. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства в своём Telegram‑канале.



По данным ливанского национального агентства (NNA), в результате удара погибли два человека, 11 получили ранения. Удары были нанесены по жилым домам в кварталах Мрейджи и Таухита‑эль‑Гадир. Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот удар стал ответом на действия «Хезболлы».



Перед атакой на Дахию Израиль уведомил администрацию президента США Дональда Трампа, объяснив, что продолжающиеся атаки «Хезболлы» на север Израиля нарушают режим прекращения огня и дают Израилю право наносить ответные удары. Израильские власти также дали понять, что будут атаковать Бейрут каждый раз, когда «Хезболла» будет обстреливать северные районы страны.



Реакция со стороны Ирана последовала быстро. Иранский депутат Ибрагим Резаи предупредил в соцсети X, что Тегеран жёстко ответит на атаку на Дахию в Ливане.

«Посмотрите сегодня ночью на небо над оккупированными землями», — написал Резаи.