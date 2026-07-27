В Совфеде заявили, что отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России

Решение властей Черногории отменить безвизовый режим для россиян было ожидаемым. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Захарова опровергла информацию о подготовке введения в России выездных виз

По его мнению, пострадает от отмены, в первую очередь, сама Черногория, «большое количество людей любило туда ездить».

Сенатор отметил, что последствия принятого решения проявятся уже в следующем туристическом сезоне.

«Результаты будут следующим летом, когда этих визовых послаблений не будет. Посмотрим, кто к ним поедет и кому нужна тогда Черногория», — заключил он.

Ранее правительство Черногории объявило, что с 1 ноября для въезда в страну гражданам России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции потребуются визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЧерногорияРоссияВизыСенаторы

Горячие новости

Все новости

партнеры