В Совфеде заявили, что отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России

По его мнению, пострадает от отмены, в первую очередь, сама Черногория, «большое количество людей любило туда ездить».

Сенатор отметил, что последствия принятого решения проявятся уже в следующем туристическом сезоне.

«Результаты будут следующим летом, когда этих визовых послаблений не будет. Посмотрим, кто к ним поедет и кому нужна тогда Черногория», — заключил он.

Ранее правительство Черногории объявило, что с 1 ноября для въезда в страну гражданам России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции потребуются визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

