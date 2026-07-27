В Совфеде заявили, что отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России
Решение властей Черногории отменить безвизовый режим для россиян было ожидаемым. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, пострадает от отмены, в первую очередь, сама Черногория, «большое количество людей любило туда ездить».
Сенатор отметил, что последствия принятого решения проявятся уже в следующем туристическом сезоне.
«Результаты будут следующим летом, когда этих визовых послаблений не будет. Посмотрим, кто к ним поедет и кому нужна тогда Черногория», — заключил он.
Ранее правительство Черногории объявило, что с 1 ноября для въезда в страну гражданам России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции потребуются визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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