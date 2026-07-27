СМИ: Россия полностью заблокировала черноморские порты Украины

Вооруженные силы России полностью заблокировали работу украинских портов на Черном море, нанеся массированные удары по инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщило польское издание Myśl Polska, отметив, что иностранные судовладельцы массово отказываются заходить в гавани из-за постоянной угрозы новых атак.

По данным издания, за несколько дней армия обрушила на регион более 40 ракет, включая сверхзвуковые «Ониксы», «Искандеры» и десятки беспилотников. В результате иностранные суда приостановили заходы в порты Одессы, Черноморска и Южного. Крупный датский перевозчик Maersk уже объявил о прекращении операций и перенаправлении своих судов в румынскую Констанцу.