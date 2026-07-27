СМИ: Россия полностью заблокировала черноморские порты Украины
Вооруженные силы России полностью заблокировали работу украинских портов на Черном море, нанеся массированные удары по инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщило польское издание Myśl Polska, отметив, что иностранные судовладельцы массово отказываются заходить в гавани из-за постоянной угрозы новых атак.
По данным издания, за несколько дней армия обрушила на регион более 40 ракет, включая сверхзвуковые «Ониксы», «Искандеры» и десятки беспилотников. В результате иностранные суда приостановили заходы в порты Одессы, Черноморска и Южного. Крупный датский перевозчик Maersk уже объявил о прекращении операций и перенаправлении своих судов в румынскую Констанцу.
Власти Украины планируют инициировать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в портах Одесской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Андрей Сибига, отметив, что Киев намерен вынести вопрос безопасности морских перевозок на международное обсуждение.
Польские журналисты подчеркивают, что российская сторона начала эти ответные действия лишь после продолжительной серии ударов украинских дронов по торговым судам и портам РФ в Черном и Азовском морях. По оценке авторов материала, Киев сам спровоцировал жесткое возмездие, нарушив ранее достигнутые зерновые соглашения и устроив террор на море.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лондон согласился развернуть многонациональные силы на Украине
- Пашинян попросил Путина помочь с экспортом армянских товаров в Россию
- СМИ: Россия полностью заблокировала черноморские порты Украины
- Россиянам рассказали о первых видимых признаках алкоголизма
- Алиханов: Россия использует лазерные комплексы для уничтожения БПЛА
- В Совфеде заявили, что отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России
- Затишье перед бурей: Когда российские магазины заменят ушедшие бренды одежды
- Трамп допустил, что США вернутся к военным действиям против Ирана
- Сафари и «все включено»: Во сколько обойдется путешествие на Занзибар
- Некому похвалить: Мостовой и Колосков поспорили о критике в адрес Инфантино