СДЕЛКА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Как добавил Трамп, в Иране ему дали понять, что больше не будут наносить новых ударов.

«Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил атаки. Я позвонил (Нетаньяху) и заставил его остановиться», — добавил Трамп.



При этом CNN сообщает, что политик также намерен заключить сделку с Ираном в течение ближайших двух недель.

«Сейчас мы ведем переговоры, и они (иранцы - ИФ) хотят заключить очень хорошую сделку. (...) Я думаю, мы выигрываем эту битву. (...) В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», - сказал Трамп.

Напомним, ситуация в регионе обострилась вечером 7 июня, когда Иран нанес ракетные удары по Израилю вскоре после атаки ЦАХАЛ на инфраструктуру «Хезболлы» в пригороде Бейрута. После этого израильская армия сообщила о перехвате целей и об ответных ударах по оборонительной инфраструктуре и нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана.

Как сообщил 8 июня телеканал канал N12 со ссылкой на израильских чиновников, Израиль по просьбе Трампа прекратил удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан.

Утром 9 июня появилась информация о гибели пяти человек в результате удара по городу Тир на юге Ливана рядом с центром Красного Креста. Как подчеркнули в министерстве здравоохранения Ливана, еще восемь человек получили ранения.