Вопреки Израилю: Трамп пообещал заключить сделку с Ираном за две недели
На фоне атак по Ливану в США предупреждают, что могут отказать в помощи Тель-Авиву в случае новых ударов со стороны Тегерана, поскольку Дональд Трамп заинтересован в перемирии на условиях, удобных американцам.
Вашингтон может отказать в помощи Израилю в случае новых ударов со стороны Ирана, заявил президент США Дональд Трамп телеканалу N12.
«Я сказал ему: "Биби (Биньямин Нетаньяху. - Прим. НСН), ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», - сообщил политик.
По его словам, пять стран — посредников между США и Ираном попросили его оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
СДЕЛКА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Как добавил Трамп, в Иране ему дали понять, что больше не будут наносить новых ударов.
«Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил атаки. Я позвонил (Нетаньяху) и заставил его остановиться», — добавил Трамп.
При этом CNN сообщает, что политик также намерен заключить сделку с Ираном в течение ближайших двух недель.
«Сейчас мы ведем переговоры, и они (иранцы - ИФ) хотят заключить очень хорошую сделку. (...) Я думаю, мы выигрываем эту битву. (...) В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», - сказал Трамп.
Напомним, ситуация в регионе обострилась вечером 7 июня, когда Иран нанес ракетные удары по Израилю вскоре после атаки ЦАХАЛ на инфраструктуру «Хезболлы» в пригороде Бейрута. После этого израильская армия сообщила о перехвате целей и об ответных ударах по оборонительной инфраструктуре и нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана.
Как сообщил 8 июня телеканал канал N12 со ссылкой на израильских чиновников, Израиль по просьбе Трампа прекратил удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан.
Утром 9 июня появилась информация о гибели пяти человек в результате удара по городу Тир на юге Ливана рядом с центром Красного Креста. Как подчеркнули в министерстве здравоохранения Ливана, еще восемь человек получили ранения.
К ИНТЕРЕСАМ АМЕРИКАНЦЕВ
На фоне текущих событий вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News также уточнил, что подход американской стороны к переговорам будет основан на том, что лучше для интересов Вашингтона. По его словам, у Израиля и США много общих интересов, но в некоторых ситуациях они все же расходятся.
Среди приоритетных тем по иранскому вопросу Вэнс выделил отказ Ирана от создания ядерного оружия. При этом Вашингтон будет относиться к любому соглашению с Ираном скептически, уделяя внимание мониторингу.
«Конечно, одна из самых важных вещей в определении того, будет ли это окончательное урегулирование успешным, - это не то, что иранцы пишут на бумаге, а то, действительно ли они выполняют некоторые требования соглашения», - подчеркнул вице-президент.
По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран накопил 441 килограмм (972 фунта) урана, обогащенного до 60%. В последний раз инспекторы МАГАТЭ получали доступ к иранским запасам урана в июне 2025 года.
Стоит отметить, что в Тегеране неоднократно опровергали готовность передать обогащенный уран США. В интервью Associated Press замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде вновь заявил об этом.
«Могу заверить вас, что обогащенные материалы не будут поставляться в Соединенные Штаты. Это неприемлемо», — сказал Хатибзаде.
Уточнив, что стороны многократно обменялись сообщениями, замглавы МИД Ирана обвинил США в непреклонной позиции по требованиям, которые Иран считает чрезмерными.
Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН отмечал, что шансы на прекращение эскалации на Ближнем Востоке невысоки, поскольку США не заинтересованы в перемирии на условиях Ирана.
«Существует опасность, что операция в Южном Ливане будет дипломатической игрой. Но также возможно, что американцы хотят на каком-то этапе обессилить «Хезболлу», пока идет переговорный процесс, а Иран в режиме ожидания и не может активно помочь. Иран провоцируют на уход от переговоров. Также подталкивают к уходу от жесткого блокирования Ормузского пролива, чтобы помочь своим партнерам в противостоянии с Израилем», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в текущей ситуации вероятность полной приостановки эскалации в регионе можно оценить как 30 к 70, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вопреки Израилю: Трамп пообещал заключить сделку с Ираном за две недели
- Режиссер Шипенко допустил создание четвертой части «Холопа»
- ВСУ вновь атаковали мост в районе Чонгара на границе с Крымом
- Вертолет ВС США потерпел крушение близ Ормузского пролива
- Минобороны: Над Россией за ночь уничтожили 140 украинских беспилотников
- В России появятся две вакцины против глиобластомы
- МУС отстранил от должности прокурора, обвиняемого в домогательствах
- Мутко: Пройден самый сложный этап для рынка новостроек
- СМИ: КНДР является самой удивительной историей экономического успеха в мире
- СМИ: Киев может недополучить €680 млн от ЕС из-за невыполнения реформ