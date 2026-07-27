Лондон согласился развернуть многонациональные силы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Лондон обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты страны и перспективы размещения там иностранных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера и трансляцию британских СМИ.

Встреча политиков состоялась на британской военной базе в Портсмуте, где проходит подготовка военнослужащих ВСУ. По словам Зеленского, стороны уделили внимание развитию совместного оборонного производства и укреплению безопасности Украины.