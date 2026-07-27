Лондон согласился развернуть многонациональные силы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Лондон обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты страны и перспективы размещения там иностранных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера и трансляцию британских СМИ.

Встреча политиков состоялась на британской военной базе в Портсмуте, где проходит подготовка военнослужащих ВСУ. По словам Зеленского, стороны уделили внимание развитию совместного оборонного производства и укреплению безопасности Украины.

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Какое конкретно производство планируется развивать с Британией, Зеленский не уточнил, но ранее речь шла о строительстве предприятия по производству БПЛА.

В свою очередь глава британского правительства заявил о готовности Лондона развернуть многонациональные силы для долгосрочного укрепления безопасности Украины. Однако это произойдет только после того, как вступит в силу соглашение о прекращении огня.

В понедельник, 27 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «расширение Киевом географии боевых действий нельзя не видеть», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания

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