Лондон согласился развернуть многонациональные силы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Лондон обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты страны и перспективы размещения там иностранных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского лидера и трансляцию британских СМИ.
Встреча политиков состоялась на британской военной базе в Портсмуте, где проходит подготовка военнослужащих ВСУ. По словам Зеленского, стороны уделили внимание развитию совместного оборонного производства и укреплению безопасности Украины.
Какое конкретно производство планируется развивать с Британией, Зеленский не уточнил, но ранее речь шла о строительстве предприятия по производству БПЛА.
В свою очередь глава британского правительства заявил о готовности Лондона развернуть многонациональные силы для долгосрочного укрепления безопасности Украины. Однако это произойдет только после того, как вступит в силу соглашение о прекращении огня.
В понедельник, 27 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «расширение Киевом географии боевых действий нельзя не видеть», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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