Россиянам рассказали о первых видимых признаках алкоголизма

По его словам, также в этот список входят покраснение кожи лица и расширенные сосуды, отёечность век, ухудшение состояния кожи.

Эксперт указал, что на более выраженных стадиях об алкоголизме могут свидетельствовать дрожание рук, неустойчивость походки, нарушения координации движений, снижение мышечной массы и быстрая утомляемость. А при тяжелом и длительном злоупотреблении проявляются признаки поражения печени.

«Желтушность кожи и склер, сосудистые «звездочки», покраснение ладоней, увеличение живота из-за скопления жидкости, выраженное похудение и истощение», — отметил Исаев.

Он добавил, что такие изменения - это последствия серьёзного поражения внутренних органов. И они требуют медицинской помощи.

Ранее семейный психолог Оксана Васильева заявила «Радиоточке НСН», что алкогольную зависимость нельзя вылечить - она может только перейти в стадию ремиссии.

