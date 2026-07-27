Россиянам рассказали о первых видимых признаках алкоголизма
Одним из возможных ранних признаков алкоголизма является регулярная одутловатость лица, особенно по утрам. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель Клиники доктора Исаева, нарколог Руслан Исаев.
По его словам, также в этот список входят покраснение кожи лица и расширенные сосуды, отёечность век, ухудшение состояния кожи.
Эксперт указал, что на более выраженных стадиях об алкоголизме могут свидетельствовать дрожание рук, неустойчивость походки, нарушения координации движений, снижение мышечной массы и быстрая утомляемость. А при тяжелом и длительном злоупотреблении проявляются признаки поражения печени.
«Желтушность кожи и склер, сосудистые «звездочки», покраснение ладоней, увеличение живота из-за скопления жидкости, выраженное похудение и истощение», — отметил Исаев.
Он добавил, что такие изменения - это последствия серьёзного поражения внутренних органов. И они требуют медицинской помощи.
Ранее семейный психолог Оксана Васильева заявила «Радиоточке НСН», что алкогольную зависимость нельзя вылечить - она может только перейти в стадию ремиссии.
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