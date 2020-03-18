Фашистский метод. В Швеции отреагировали на украинский «водяной шантаж» Крыма

В Швеции назвали политику Украины по Крыму фашистской. От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

«Националисты-экстремисты считают, что вода — это инструмент, с помощью которого можно поставить Россию на колени. А то, что на самом деле их метод — военное преступление, которое бьет по всему населению Крыма, они отрицают», — отмечается в статье. При этом издание подчеркивает, что вода, которую недополучают жители полуострова, уже шесть лет сливается в Черное море.

«Это конфликт между охваченным фашистскими течениями режимом, жаждущим превратить воду в инструмент давления, и гражданским населением, страдающим от жажды без всякой необходимости»,— указывает автор статьи. Отдельное внимание издание обращает на то, что «друзья Украины», в числе которых Швеция и Польша, никак не реагируют на подобное нарушение международного права.



Ранее сообщалось, что команда украинского президента Владимира Зеленского выступила против подачи воды в Крым. В аккаунте представительства главы государства в Facebook отмечается, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», возобновление водоснабжения полуострова с территории Киева приведет к «ослаблению давления» на Россию и помещает возвращению полуострова.



Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся «смелым» заявлениям в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.

«Какое «давление на Россию»? Как Украина может оказывать какое-то давление на Россию? Они делают вид, что сильные и грозные. Никакого давления на Россию перекрытием Северо-Крымского канала сейчас они не могут оказать, потому что он перекрыт уже шесть лет. И мы как-то обходились без него и обойдемся. Ну, не хотят они этого делать – не надо», - заявил Цеков.

Эксперт отметил, что, несмотря на сложности, жители Крыма в 2020 году будут обеспечены питьевой водой.

«Да, у нас есть определенные сложности в этом году с обеспечением водой. Но питьевой водой крымчане будут обеспечены в полной мере. Просить мы Украину не будем», - сказал собеседник НСН.



5 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль высказался о необходимости возобновить поставки воды в Крым. Премьер-министр отметил, что на полуострове проживают украинцы, при этом указав на то, что территория полуострова оккупирована и водоснабжение затруднено для Киева. После этого депутаты подняли неодобрительный гомон, начали хлопать и скандировать «Ганьба!» (позор — НСН).



По словам Шмыгаля, официальная позиция такова: Киев хочет подавать воду украинцам в Крым, но не имеет технической возможности сделать это до возвращения полуострова в состав Украины. «По техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет к людям и воду, которая пойдет на военные базы», - объяснил глава украинского правительства.



Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако предположил, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.

«Здравые заявления по воде и некоторым другим вопросам на Украине периодически делаются, в том числе руководителями страны. В период избирательной компании президент Украины говорил много правильных вещей. Но после того, как они подвергаются атаке националистов, они начинают отступать и дезавуировать свои заявления.

Если говорить о воде, то со временем она будет поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу, но сомневаюсь, что это будет при нынешнем премьере», - отметил Цеков.



Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу полностью прекратилась.



Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.

В России не раз отмечали, что киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право — право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек.