Фашистский метод. В Швеции отреагировали на украинский «водяной шантаж» Крыма
Ситуацию с отказом Украины подачи воды в Крым в эфире НСН обсудили известные политики и эксперты.
В Швеции назвали политику Украины по Крыму фашистской. От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
«Националисты-экстремисты считают, что вода — это инструмент, с помощью которого можно поставить Россию на колени. А то, что на самом деле их метод — военное преступление, которое бьет по всему населению Крыма, они отрицают», — отмечается в статье. При этом издание подчеркивает, что вода, которую недополучают жители полуострова, уже шесть лет сливается в Черное море.
«Это конфликт между охваченным фашистскими течениями режимом, жаждущим превратить воду в инструмент давления, и гражданским населением, страдающим от жажды без всякой необходимости»,— указывает автор статьи. Отдельное внимание издание обращает на то, что «друзья Украины», в числе которых Швеция и Польша, никак не реагируют на подобное нарушение международного права.
Ранее сообщалось, что команда украинского президента Владимира Зеленского выступила против подачи воды в Крым. В аккаунте представительства главы государства в Facebook отмечается, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», возобновление водоснабжения полуострова с территории Киева приведет к «ослаблению давления» на Россию и помещает возвращению полуострова.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся «смелым» заявлениям в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.
«Какое «давление на Россию»? Как Украина может оказывать какое-то давление на Россию? Они делают вид, что сильные и грозные. Никакого давления на Россию перекрытием Северо-Крымского канала сейчас они не могут оказать, потому что он перекрыт уже шесть лет. И мы как-то обходились без него и обойдемся. Ну, не хотят они этого делать – не надо», - заявил Цеков.
Эксперт отметил, что, несмотря на сложности, жители Крыма в 2020 году будут обеспечены питьевой водой.
«Да, у нас есть определенные сложности в этом году с обеспечением водой. Но питьевой водой крымчане будут обеспечены в полной мере. Просить мы Украину не будем», - сказал собеседник НСН.
5 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль высказался о необходимости возобновить поставки воды в Крым. Премьер-министр отметил, что на полуострове проживают украинцы, при этом указав на то, что территория полуострова оккупирована и водоснабжение затруднено для Киева. После этого депутаты подняли неодобрительный гомон, начали хлопать и скандировать «Ганьба!» (позор — НСН).
По словам Шмыгаля, официальная позиция такова: Киев хочет подавать воду украинцам в Крым, но не имеет технической возможности сделать это до возвращения полуострова в состав Украины. «По техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет к людям и воду, которая пойдет на военные базы», - объяснил глава украинского правительства.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако предположил, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.
«Здравые заявления по воде и некоторым другим вопросам на Украине периодически делаются, в том числе руководителями страны. В период избирательной компании президент Украины говорил много правильных вещей. Но после того, как они подвергаются атаке националистов, они начинают отступать и дезавуировать свои заявления.
Если говорить о воде, то со временем она будет поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу, но сомневаюсь, что это будет при нынешнем премьере», - отметил Цеков.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу полностью прекратилась.
Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.
В России не раз отмечали, что киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право — право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек.
Засудить Украину за перекрытие поставок воды в Крым в 2014 году по Северо-Крымскому каналу, по которому раньше поступала на полуостров вода из Днепра, предложил юрист Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ.
Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН объяснил, почему альтернативы предложению Молохова нет.
«Есть некоторые запасы подземных вод, которые возобновляются естественным путем. Но их мало, они сильно эксплуатируются, и хватит их ненадолго. Собственных ресурсов будет хватать на питьевое водоснабжение и немного на поливное земледелие. В прежние времена без канала не вернемся. Прежних масштабов орошаемого земледелия не будет», - признал он.
По словам ученого, не станет выходом и предлагаемая очистка сточных вод крымских городов.
«Этот способ обсуждается. Проблема в том, что у нас сточные воды городов находятся далеко от тех мест, где нужно поливать. Поэтому их нужно не только очистить, но и перебросить. Это непростая, дорогая задача, которая может привести к загрязнению и бактериальному заражению подземных вод. Нужны новые технологии в сельском хозяйстве. Это проблема на десятилетия», - посетовал Болгов.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов в эфире НСН предположил, что Россия при подаче иска не признает себя «оккупирующей державой», но сможет требовать рассмотрения дела по логике тех стран и организаций, которые считают её оккупантом.
«Украина в качестве аргумента в свою защиту будет утверждать, что здесь нет места трансграничному спору, потому что Крым – это территория Украины, и они на своей территории могут делать, что хотят. Но я уверен, что это слабенький аргумент, по одной простой причине: с точки зрения международного права и точки зрения многих стран, Россия – это "оккупирующая держава", которая в ответе за всё то, что происходит на территории Крыма. И даже по логике самой Украины, Россия как "оккупирующая держава", которая обязана в надлежащем порядке содержать эту территорию, не может не реагировать на то, что происходит на этой территории благодаря соседям. Перекрытый вентиль находится на территории Украины. Поэтому я думаю, что даже в этой логике право "оккупирующей державы", согласно Женевской конвенции, может быть защищено, в том числе в международном суде ООН. Потому что мы в ответе за эту территорию, у нас есть обязанности, а значит, есть и права», - добавил Молохов.
6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. По его словам, Киев не собирается прекращать водную блокаду.
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