В Совфеде ответили на идею Шмыгаля о подаче воды в Крым
Украинские политики часто отзывают здравые заявления под давлением националистов, заявил в эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался в пользу возобновления поставок воды в Крым. В эфире телеканала «1+1» подчеркнул, что это вопрос гуманитарной ответственности и неправильно перекрывать воду для украинцев, так как Крым, по его словам, часть Украины, сообщает Ura.ru.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако выразил уверенность, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.
«Здравые заявления по воде и некоторым другим вопросам на Украине периодически делаются, в том числе руководителями страны. В частности в период избирательной компании президент Украины говорил много правильных вещей. Но после того, как они подвергаются атаке националистов, они начинают отступать и дезавуировать свои заявления.
Если говорить о воде, то со временем она будет поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу, но сомневаюсь, что это будет при нынешнем премьере», - отметил Цеков.
Сенатор добавил, что Северо-Крымский канал нужно серьёзно реконструировать: он пришёл в упадок ещё во времена Украины, и более половины поставляемой в Крым воды просто терялась.
Шмыгаль, между тем, действительно поспешил объясниться за заявление о поставках воды в Крым. «Формат ток-шоу не самый лучший для обсуждения сложных вопросов», - написал он в Facebook, отметив, что суть его высказывание затерялась в «суете» телестудии.
По словам Шмыгаля, официальная позиция такова: Киев хочет подавать воду украинцам в Крым, но не имеет технической возможности сделать это до возвращения полуострова в состав Украины. «По техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет к людям и воду, которая пойдет на военные базы», - объяснил глава украинского правительства.
Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, результаты которого не признаёт Киев. После этого украинские власти прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки прежде обеспечивали 85% потребностей региона в пресной воде.
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