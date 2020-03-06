В Совфеде ответили на идею Шмыгаля о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался в пользу возобновления поставок воды в Крым. В эфире телеканала «1+1» подчеркнул, что это вопрос гуманитарной ответственности и неправильно перекрывать воду для украинцев, так как Крым, по его словам, часть Украины, сообщает Ura.ru.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако выразил уверенность, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.

«Здравые заявления по воде и некоторым другим вопросам на Украине периодически делаются, в том числе руководителями страны. В частности в период избирательной компании президент Украины говорил много правильных вещей. Но после того, как они подвергаются атаке националистов, они начинают отступать и дезавуировать свои заявления.

Если говорить о воде, то со временем она будет поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу, но сомневаюсь, что это будет при нынешнем премьере», - отметил Цеков.