Киев выступил против подачи воды в Крым
Команда украинского президента Владимира Зеленского выступила против подачи воды в Крым. Об этом сообщается в аккаунте представительства главы государства в Facebook.
В заявлении отмечается, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», возобновление водоснабжения полуострова с территории Киева приведет к «ослаблению давления» на Россию и помещает возвращению полуострова, пишет LENTA.RU.
Ранее, 5 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль высказался о необходимости возобновить поставки воды в Крым. Премьер-министр отметил, что на полуострове проживают украинцы, при этом указав на то, что территория полуострова оккупирована и водоснабжение затруднено для Киева.
Напомним, перебои с водой начались в Крыму в 2014 году, после прекращения Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Причиной решения стало присоединение полуострова к России на основании крымского референдума.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако выразил уверенность, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.
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