В Совфеде отвергли идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина должна помочь полуострову решить проблемы с Крымом, после чего установить контроль над границей. Такой вариант решения проблем с полуостровом предложил глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, такой поступок даст преимущество украинской стороне в переговорах по Донбассу. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что убежденность киевских властей, что Крым можно вернуть в состав Украины, его раздражает.

«Тема возвращения Крыма в состав Украины – это невероятная глупость и непонимание реальности как таковой. Создается впечатление, что люди оторваны от действительности, не понимают настроения крымчан. А ведь Крым это не только территория, это люди, которые там проживают. А подавляющее большинство - ни при каких условиях не хотят возвращаться в состав Украины», - подчеркнул парламентарий.