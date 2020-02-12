В Совфеде отвергли идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил НСН, что убежденность Киева, что Крым можно вернуть в состав Украины, его раздражает.
Украина должна помочь полуострову решить проблемы с Крымом, после чего установить контроль над границей. Такой вариант решения проблем с полуостровом предложил глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, такой поступок даст преимущество украинской стороне в переговорах по Донбассу. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что убежденность киевских властей, что Крым можно вернуть в состав Украины, его раздражает.
«Тема возвращения Крыма в состав Украины – это невероятная глупость и непонимание реальности как таковой. Создается впечатление, что люди оторваны от действительности, не понимают настроения крымчан. А ведь Крым это не только территория, это люди, которые там проживают. А подавляющее большинство - ни при каких условиях не хотят возвращаться в состав Украины», - подчеркнул парламентарий.
«Никогда Крым не вернется в состав Украины, не стоит даже вынашивать такие планы»
Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы.
«Вопрос с водой – это отдельная тема. И вода никак не поможет установить Украине контроль над Крымом. Это даст шанс Украине продавать воду в Крым и зарабатывать деньги, - заявил Цеков.
«Но я уверен, что мы проблему решим. До этого же 6 лет как–то решали. Сегодня природные условия испытывают нас, но это сегодня, а завтра все наладится. И мы выработаем новые способы сбора и хранения, очистки воды, большему использованию подземных источников. Тему питьевой воды мы закроем. Останется только проблема с водой для сельского хозяйства, но и здесь найдется выход. Решил же проблему Израиль, испытывающий с источниками пресной воды еще более сложные проблемы», - считает собеседник НСН.
Как сообщил в конце января председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, украинские депутаты рассматривают вопрос о продаже воды Крыму.
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